Carrasquilla encabeza nómina de Panamá para el Mundial, pese a lesión

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, buscará hacer historia en el Mundial con el volante y estrella del equipo, Adalberto Carrasquilla, a pesar de que salió lesionado en la pasada final del fútbol mexicano.

Carrasquilla forma parte de la lista de 26 jugadores que Christiansen anunció este martes en los aledaños del icónico e histórico edificio de la Administración del canal de Panamá, en la capital del país, junto a decenas de aficionados.

“Queremos hacer historia y dejar a Panamá en el mapa mundial, queremos mejorar lo anterior”, dijo Christiansen en conferencia de prensa.

Las alarmas saltaron entre el cuerpo técnico y la afición canalera cuando Carrasquilla, del Pumas, se retiró el pasado domingo del campo ante Cruz Azul tras recibir una entrada en el partido de vuelta de la final del Clausura de la Liga MX.

Pese al susto, los servicios médicos determinaron que el futbolista, de 27 años, tiene un tirón en el aductor, lo que le permitirá estar en el primer partido de la Copa del Mundo ante Ghana, el 17 de junio en el Toronto Stadium (BMO Field).

Las lágrimas del jugador provocaron los peores augurios a poco más de dos semanas del inicio del Mundial, donde Panamá aspira a mejorar el último puesto registrado en su primera experiencia mundialista, en Rusia 2018.

- Por el mejor Mundial -

No había peor noticia para los canaleros que perder a su “cerebro”, el encargado de distribuir el balón y de marcar los ritmos en la selección de Christiansen, defensor del juego de toque “made in Barcelona”, donde coincidió en los años noventa con Pep Guardiola.

Christiansen busca hacer historia con un combinado en el que también destaca el lateral derecho del Besiktas turco, Michael Amir Murillo, y el incombustible volante Aníbal Godoy, del San Diego FC de la MLS.

Panamá aspira a mejorar sus registros en un Grupo L donde se las verá con Ghana, Croacia e Inglaterra, ante la que metió su primer gol mundialista, pese a caer goleada (6-1) en Rusia.