$!Conflicto comercial con Costa Rica deja déficit de $416 millones

La prolongada disputa comercial entre Panamá y Costa Rica ha generado un déficit comercial de alrededor de $416 millones para Panamá y una caída de 79% en las exportaciones panameñas de productos lácteos hacia el mercado costarricense entre 2020 y 2025, según el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).De acuerdo con la entidad, para una solución sostenible ambos gobiernos deben priorizar el diálogo y la negociación técnica, garantizando la independencia de las autoridades sanitarias y fitosanitarias, agilizando permisos y estableciendo mecanismos transparentes para atender reclamos del sector empresarial.Rosmer Jurado, presidente del SIP, indicó que 'la región enfrenta retos suficientemente complejos en materia económica, energética y logística como para sumar tensiones innecesarias'. Jurado agregó que 'como ejemplo, las exportaciones de productos lácteos panameños hacia Costa Rica cayeron 79% entre 2020 y 2025, mientras que las exportaciones de los sectores cárnico y avícola continúan siendo prácticamente inexistentes'. Asimismo, que 'para 2025, Panamá registra exportaciones por $41.4 millones frente a importaciones desde Costa Rica por $458.1 millones, reflejando un déficit comercial superior a $416 millones'.Por su parte, Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), expresó que 'la situación tiene un impacto económico arrastrado por los bloqueos a plantas exportadoras, que afectaron las exportaciones'. Añadió que, 'para evitar conflictos, es necesario mantener el diálogo y que el país vecino cumpla con las normas establecidas'.