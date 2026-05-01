Sinner se mete en la final del Masters 1000 de Madrid

El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, se metió en su primera final del Masters 1000 de Madrid este viernes tras imponerse al francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4.

Sinner se medirá por el trofeo madrileño con el ganador de la semifinal que disputarán el alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, y el joven belga Alexander Blockx.

El italiano, que nunca había pasado de cuartos en la capital española, sigue en la carrera por ser el primero en ganar cinco Masters 1000 consecutivos tras París, Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Sinner dejó pocas opciones a su rival, al que sólo se había enfrentado una vez y había ganado en semifinales del torneo de Montpellier en 2023 sobre superficie dura.

El francés aterrizó en Madrid tras ganar el torneo de Barcelona y fue creciendo en confianza sobre la tierra batida de la Caja Mágica madrileña hasta toparse con Sinner.

Fils "está en una forma increíble hasta ahora, con la temporada que lleva es uno de los mejores jugadores del mundo ahora", dijo Sinner tras el partido.

"Estoy muy contento, especialmente del primer set, fue de un alto nivel, y estoy feliz de haber podido cerrar el partido en dos sets", añadió Sinner, tras anotarse su vigésimo segunda victoria consecutiva.

Fils, primer francés en jugar una semifinal en el Masters 1000 madrileño desde Gilles Simon en 2008, se vio completamente superado en el primer set por su rival.

El galo ofreció más resistencia en el segundo set, donde logró mantener la paridad en el marcador.

El francés mejoró en el saque, al tiempo que Sinner también bajó la intensidad de su juego.

Fils logró levantar dos bolas de break en el quinto juego, pero sólo sirvió para mantenerlo con vida hasta el noveno juego, donde Sinner rompió el saque de su rival.

Con 4-5 a favor, Sinner no necesitó más que la primera de sus dos bolas de partido para cerrar su pase a la final de Madrid.