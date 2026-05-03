Sinner se pasea ante Zverev para ser campeón por primera vez en Madrid

El número uno del mundo Jannik Sinner ganó este domingo su primer Masters 1000 de Madrid tras imponerse en la final en la Caja Mágica al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-2.

Sinner se convierte así en el primer tenista en conquistar cinco Masters 1000 consecutivos, superando los cuatro de Novak Djokovic y Rafael Nadal.

El italiano, de 24 años, se convierte también en el primero en ganar de forma consecutiva los cuatro primeros torneos de esa categoría del año (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid).

Sinner se apuntó su 23ª victoria consecutiva y se anotó uno de los Masters 1000 que faltaban en su palmarés.

Al italiano ya sólo le queda ganar en su país, en Roma, para completar el circuito de citas de esa categoría.

Su nueva victoria llega a apenas unas semanas de Roland Garros, el gran título que también está ausente de sus vitrinas.

El primer set apenas tuvo historia, con un Sinner imperial que pasó por encima de Zverev.

El germano, ganador en Madrid en 2018 y 2021, lleva ya nueve derrotas consecutivas contra Sinner, que esta temporada le había ganado en semifinales de Montecarlo, Miami e Indian Wells.

En la segunda manga, el alemán perdió el saque en su segundo servicio, dejando a su rival escaparse hasta 3-1.

Zverev no encontró la manera de remontar a su rival, que no concedió ninguna bola de break en todo el partido.

Sinner aprovechó la primera de sus bolas de rotura en el séptimo juego para ponerse 5-2 y cerrar el partido con su saque.