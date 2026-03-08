Sinner sigue firme en Indian Wells; Sabalenka y Osaka se citan a duelo

El italiano Jannik Sinner avanzó a los octavos de final de Indian Wells al vencer con autoridad al canadiense Denis Shapovalov, mientras que Aryna Sabalenka y Naomi Osaka lo hicieron en el torneo femenino y se enfrentarán por un lugar en cuartos, en un duelo entre campeonas de Grand Slam.

Sinner, número dos del mundo, dio un paso firme hacia su primer título en Indian Wells al vencer a Shapovalov por 6-3 y 6-2.

El italiano perdió su servicio en el primer juego, recuperó el break rápidamente y dominó con agresividad para controlar todo el partido.

"Ha sido un segundo partido muy difícil para mí", dijo Sinner.

"(Denis) es un jugador de gran calidad... Ha conseguido grandes victorias en el pasado, así que estoy muy contento con mi actuación", agregó, resaltando su capacidad de reacción y la solidez que le permitió dominar el segundo set con autoridad.

El alemán Alexander Zverev, cuarto sembrado, necesitó 2 horas y 31 minutos para superar a Brandon Nakashima por 7-6 (7/2), 5-7 y 6-4, rompiendo el servicio del estadounidense en el último juego del tercer set, tras un primer set dominado en tie-break y un segundo muy ajustado.

"Ha jugado un partido fantástico", comentó Zverev sobre Nakashima, quien sumó 17 aces frente a los 15 del alemán, agregando que "sacó como nunca había visto antes. Estaba acertando muy bien. Todos sus aces estaban más o menos en la línea, así que tengo que darle crédito".

Sinner se enfrentará al estadounidense Tommy Paul o al brasileño de 19 años João Fonseca por un lugar en los cuartos de final.

En duelo entre estadounidenses, Learner Tien sorprendió a Ben Shelton, octavo sembrado, por 7-6 (7/3), 4-6 y 6-3, y se enfrentará en los octavos con el español Alejandro Davidovich Fokina, decimoctavo favorito, quien venció en tres sets de 6-2, 4-6, 6-2 al checo Jakub Mensík.

- Partidazo a la vista -

La bielorrusa Sabalenka, número uno mundial de la WTA, se clasificó a los octavos tras imponerse a la rumana Jaqueline Cristian por 6-4 y 6-1, y continúa por buen camino para buscar su primer título en el desierto californiano luego de dos finales perdidas.

En los octavos la espera la excampeona de Indian Wells, la japonesa Naomi Osaka.

"Tendré la oportunidad de vengarme, espero", dijo Sabalenka tras lograr 23 golpes ganadores contra Cristian.

Osaka, decimosexta sembrada, venció a Camila Osorio por 6-1, 3-6 y 6-1, y vengó así la derrota sufrida ante la colombiana en la primera ronda del año pasado.

"Solo puedo decir que intenté ser más positiva", dijo Osaka sobre su cambio de actitud en el tercer set.

"Siento que en el segundo set me quejé mucho y entonces pensé que mi hija podría estar viéndome deprimida en la pista, así que tenía que mejorar mi actitud y eso es lo que hice", agregó.

La estrella estadounidense y cuarta favorita, Coco Gauff, encabezará la sesión nocturna enfrentándose a la estrella filipina en ascenso Alexandra Eala.

La ganadora del partido se enfrentará a la checa Linda Noskova, quien venció a Sorana Cirstea por 6-7 (5/7), 6-4 y 6-4.

La también estadounidense Amanda Anisimova, sexta favorita, y la italiana Jasmine Paolini, séptima, avanzaron sin problemas a los octavos, mostrando gran solidez en sus respectivos encuentros ante la campeona del US Open 2021, la británica Emma Raducanu, por 6-1 y 6-1, y la europea imponiéndose a la veterana australiana Ajla Tomljanovic por 7-5, 5-7 y 6-1.