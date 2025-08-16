Sinner vence al francés Atmane y es finalista del Masters 1000 de Cincinnati

El italiano Jannik Sinner, número uno del tenis masculino, acabó este sábado con el recorrido de ensueño del francés Térence Atmane y clasificó a la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Sinner sudó más de lo esperado para doblegar a Atmane, número 136 de la ATP, en la primera semifinal en Cincinnati por 7-6 (7/4) y 6-2.

El italiano perseguirá el lunes su segunda corona seguida en Cincinnati frente al ganador de la otra semifinal, que disputarán el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev.

El día en que cumplió 24 años, Sinner se regaló un peleado triunfo frente al peligroso Atmane, la gran revelación de este torneo en el que disputó la fase de clasificación y sacó del camino a dos integrantes del top-10, Taylor Fritz y Holger Rune.

El francés comenzó a sorprender a Sinner desde su encuentro en el túnel de acceso a la pista, donde le entregó una carta de Pokémon como regalo de cumpleaños, que el italiano recibió con una sonrisa y un abrazo.

Atmane, coleccionista desde que tenía cinco años, puso después a prueba los nervios del número uno mundial en un primer set de alta calidad en el que ninguno cedió un solo quiebre y que Sinner tuvo que embolsarse en el tiebreak.

La segunda manga fue menos estresante para el italiano después de que lograra su primer break del partido en el cuarto juego.

Con esta dosis de realidad, Atmane se despidió del torneo en el que se dio a conocer al mundo del tenis. A sus 23 años, apenas había ganado anteriormente cinco partidos en el circuito pero su explosión en Cincinnati le permitirá entrar por primera vez en el top-100, escalando hasta el lugar 69.

Sinner, de su lado, encadenó su victoria 26 consecutiva en partidos jugados en pistas rápidas y llegó a un total de 200 en su carrera en esa superficie, con 49 derrotas.