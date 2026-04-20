Sinner y un quinto Masters 1000 inédito, atracción de Madrid sin Alcaraz ni Djokovic

El número 1 del mundo Jannik Sinner llega a la tierra batida de Madrid, sin los lesionados Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, con la ambición de conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo, una hazaña nunca conseguida, un mes antes de Roland Garros.

El italiano de 24 años es imparable desde hace mes y medio con 17 victorias consecutivas y tres títulos en Masters 1000: Indian Wells, Miami y Montecarlo.

La racha asciende a 22 triunfos seguidos en torneos de esta categoría gracias a su título en París a principios de noviembre.

Recuperó su trono de número 1 mundial a mediados de abril al derrotar en la final de Montecarlo a Carlos Alcaraz por 7-6 (7/5) y 6-3, logrando de paso su primer gran título sobre polvo de ladrillo.

En el torneo de Madrid, que comienza el miércoles, Sinner buscará continuar su perfecta transición de la pista dura a la tierra batida.

Exento de la primera ronda, el italiano debutará ante un jugador procedente de la clasificación y podría encontrarse en cuartos de final con el joven español Rafael Jódar (42º), de 19 años y una de las sensaciones de la temporada.

El flamante semifinalista del torneo de Barcelona se erige en uno de los grandes alicientes locales tras la baja de Carlos Alcaraz.

- Sin Alcaraz ni Djokovic -

Una lesión de muñeca impedirá que se pueda ver una final entre los dos mejores del mundo en la Caja Mágica.

Alcaraz, de 22 años, se lesionó la semana pasada en el torneo de Barcelona con lo que se pierde este Masters 1000 por segundo año consecutivo.

"Espero que podáis verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible", afirmó Alcaraz al despedirse del torneo barcelonés, sin dar una fecha de retorno a un mes de Roland Garros, donde el español defiende su título.

Aún convaleciente tras su lesión en el hombro derecho a mediados de marzo en Indian Wells, Djokovic (4º) tampoco participará.

Sinner podría encontrarse en semifinales con el estadounidense Ben Shelton (6º), ganador en Múnich (ATP 500) el domingo, con el italiano Lorenzo Musetti (9º) o con el número 1 francés Arthur Fils (25º), flamante ganador del torneo de Barcelona.

A diferencia de los hombres, que pudieron medirse en Mónaco, las mujeres arrancarán en Madrid el primero de los dos WTA 1000 de la temporada sobre tierra batida, antes de Roma a principios de mayo.

- Rybakina, candidata seria al título -

Lesionada tras su título en el WTA 1000 de Miami, la número 1 mundial y defensora del título Aryna Sabalenka, renunció a participar en Stuttgart (WTA 500) y reaparecerá en la capital española.

La bielorrusa, de 27 años, exenta de la primera ronda, se enfrentará en su debut a la estadounidense Peyton Stearns (44ª) o a la francesa Loïs Boisson (46ª).

Más cómoda en pista dura, Sabalenka tendrá competencia en la tierra batida de la Caja Mágica.

Podría enfrentarse en semifinales a la cuádruple campeona de Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024), Iga Swiatek (4ª), que la derrotó en la final de 2024 en Madrid.

En la otra parte del cuadro, la número 2 mundial Elena Rybakina se perfila como una candidata seria al título después de su triunfo del domingo en Stuttgart al vencer en la final a la checa Karolina Muchova (11ª) por 7-5, 6-1.

La kazaja, de 26 años, podría encontrarse en semifinales con la estadounidense Coco Gauff (3ª), finalista el año pasado en Madrid y campeona de la última edición de Roland Garros ante... Sabalenka.