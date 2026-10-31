Sixers ganan sin LeBron y Wembanyama anota 43 puntos en triunfo de los Spurs

Los Philadelphia 76ers derrotaron 109-104 a los Charlotte Hornets este sábado en la NBA, impulsados por los 38 puntos de Tyrese Maxey y pese a la ausencia por descanso de LeBron James, mientras que el francés Victor Wembanyama anotó 43 en la victoria de San Antonio sobre Minnesota.

A continuación las escenas más destacadas de la jornada:

- 76ers con triunfos consecutivos -

Philadelphia venía de una apretada victoria ante los campeones New York Knicks en su debut en la Copa NBA y elevó su balance a seis victorias y una derrota en los primeros siete partidos de la temporada.

"Este es un grupo de luchadores", dijo Maxey al finalizar el partido. "Somos un equipo bastante competitivo y es algo que adoro de este equipo".

"Siempre confío en que puedo hacer la jugada correcta, tenemos muchas armas y no nos gusta perder", agregó.

Abajo por siete puntos con 3:41 por jugar en el cuarto período, Philadelphia entró en una racha de 13-0 para darle vuelta al partido ante el asombro de los locales.

Maxey, de 25 años, firmó su segundo partido de la temporada con al menos 30 puntos y completó una destacada actuación con cuatro rebotes, cuatro asistencias y dos robos en 38 minutos sobre la cancha.

Por los Hornets, Grayson Allen tuvo su mejor noche de la joven temporada al anotar 27 puntos, conectando con nueve de sus 12 intentos desde la cancha, incluidos siete triples.

- Spurs ganan cuatro al hilo -

Los San Antonio Spurs sumaron su cuarta victoria consecutiva al imponerse 121-111 sobre los Minnesota Timberwolves, gracias a una magistral actuación del fenómeno francés Víctor Wembanyama con 43 puntos.

Wemby, de 22 años y en su cuarta temporada en la NBA, suma 79 puntos en sus últimos dos partidos.

"Hemos tenido variedad de todo tipo", mencionó Wembanyama en conferencia de prensa. "Después de tantos partidos, mi cerebro sabe qué tipo de juego necesito cada noche".

"Con el tiempo aprendes a reconocer lo que funciona, siempre puede cambiar pero creo que vamos por buen camino".

Los 34 lanzamientos con un 50% de efectividad de Wembanyama marcan un récord en su carrera personal.

Además, con sus seis bloqueos, llegó a 652 y superó a George Gervin en el cuarto lugar de la tabla histórica de los San Antonio Spurs, que actualmente lidera Tim Duncan con 3.020.

Los Timberwolves no pudieron contar con Anthony Edwards, quien estuvo ausente por lesión, mientras que LaMelo Ball tuvo una noche para el olvido siendo expulsado por acumulación de faltas luego de 20 minutos en la duela.

- Karim López suma sus primeros puntos -

El mexicano Karim López anotó sus primeros puntos en la NBA en la victoria 136-105 de los Memphis Grizzlies sobre los Sacramento Kings en el FedEx Forum (Memphis).

López, de 19 años y nacido en Hermosillo, México, disputó los últimos cuatro minutos del partido una vez decidido y además de anotar su única canasta, recuperó un rebote y bloqueó un remate.

"Todo inicia con la defensa", afirmó el escolta Isaiah Stewart. "Tengo un entrenador que me pide que siga atacando y es algo que sucede por primera vez en mi carrera".

"No hemos logrado nada, debemos seguir adelante y tenemos mucho trabajo por hacer".

Memphis inicia la temporada con seis victorias consecutivas y es el único equipo de la Conferencia Oeste que se mantiene invicto.

Cameron Boozer fue el máximo anotador con 27 puntos, Stewart aportó 24 desde la banca mientras que Cam Spencer completó un doble-doble de 13 puntos y 10 asistencias.