‘Sol Sibarita’, carta a batir hoy en duelo de yeguas

Seis yeguas de las naciones de Estados Unidos, Ecuador y Panamá, que cumplen campaña en el Hipódromo Presidente Remón, serán las participantes de la prueba central de la fecha, dando inicio a la cartilla hípica.

El cotejo, de una agrupación de la octava serie, se desarrollará sobre tendido de 1,300 metros, sirviendo como la carrera que inicia la primera dupleta y el pool de 4, pactado para abrir las portezuelas del arrancador automático a las 4:45 p.m.

En dicha confrontación la norteamericana ‘Sol Sibarita’, con silla de Jimmy Carrión, que hace su tercera aparición de la temporada y batirse el año pasado con lo más granado de las yeguas, se presenta como la indicada para ganar el evento, según el registro de las gabelas asignadas.

Sin embargo, no todo será fácil para la señalada, pues encontrará en su camino una dura resistencia de su coterránea ‘Sol Tan Bonita’, bajo las órdenes del fusta Kenedy Berrugate, yegua que sin lugar a dudas venderá cara su derrota.

Clever Lady, la incógnita

El interrogante de la carrera será la presentación de la nativa ‘Clever Lady’, colorada que busca su octavo triunfo, cuyas riendas serán conducidas por el látigo aprendiz José Valdés.

Las criollas Queen Mónica Manía (Johan Garibaldo), Goldcast (Yonis Lasso) y la velocista ecuatoriana Cuñadita (Obeth Benitez), se presentan a la contienda con opciones remotas a la victoria.

En cuanto a los jinetes a seguir, según el consenso de los expertos en la materia, habrá un amplio dominio de los manos de sedas aprendices.

La jornada hípica de siete eventos presenta para la popular jugada del Pick Six un acumulado de $9,990.97, tanda que presagia cerradas competencias en la mayoría de los eventos.