El Atlético de Madrid ganó 2-0 al Viking noruego este miércoles en la Liga de Campeones para sumar su tercera victoria en el torneo continental.

El conjunto rojiblanco vuelve a entrar en la zona que da acceso al play off para los octavos de final gracias a los goles de Alexander Sorloth (19') y Julián Álvarez (24').

"Estos tres puntos eran muy importantes en esta lucha de ver si podemos llegar ahí entre los ocho (primeros que pasan directamente a octavos) o estar entre los 24 (que juegan el play off de repesca)", señaló el técnico rojiblanco Diego Simeone a Movistar+.

El Atlético cumplió en su Metropolitano en un encuentro en el que empezó sufriendo por la intensa presión de los noruegos antes de adueñarse del encuentro.

Le costaba salir a los rojiblancos, empujados por unos noruegos que no dudaban en irse hacia arriba hasta que llegó el primer tanto local.

Alejandro Grimaldo llegó hasta la línea de fondo para dejar un balón atrás al área donde apareció Sorloth para hacer el 1-0 con su primer tanto de la temporada.

El noruego, ya lastrado por una lesión muscular en el inicio de la campaña, se tuvo que retirar en la segunda parte con aparentes problemas en la pierna derecha.

- Julián amplía la cuenta -

Apenas cinco minutos después del primer gol, Julián Álvarez aumentó la cuenta con un soberbio lanzamiento de falta.

La Araña volvió a ver puerta en la competición continental, donde ha marcado dos de los tres goles que lleva esta temporada.

El argentino, que fue uno de los hombres más activos del Atlético de Madrid, sigue trabajando para ganarse a la afición rojiblanca que le despidió con división de opiniones cuando fue sustituido por Giuliano (57').

"Yo estoy feliz con él, la verdad es que es un jugador increíble, buenísimo. Lo quiero como persona, lo voy a sostener como futbolista", defendió Simeone a Julián en rueda de prensa.

"No hay una jugada de ataque que no pase por él y siempre tenga cosas importantes y no tengo ninguna duda que para llegar donde queremos necesitamos al mejor Julián Álvarez", insistió el Cholo.

Por delante en el marcador, el Atlético empezó a jugar con más confianza sacudiéndose la presión rival.

Los rojiblancos fueron empujando al Viking hacia su área y aún tuvieron una ocasión para aumentar la cuenta antes del descanso, pero el portero Lubomir Belko sacó una gran mano a tiro de Lee Kang-In (32').

Los noruegos volvieron del descanso dispuestos a meterse en el partido, volviendo a presionar arriba en busca del gol.

Zlatko Tripic dio el susto a los rojiblancos con un disparo que se fue algo alto (49').

El Atlético decidió esperar atrás a los noruegos para buscar las salidas al contraataque y los balones largos a la espalda de los defensores noruegos.

Grimaldo, muy incisivo por la banda izquierda, probó suerte con un disparo lejano que sacó el portero del Viking (52').

Con el paso de los minutos, el Atlético se conformó con controlar el encuentro y aguantar las embestidas del Viking, que acabó con diez por la expulsión en el descuento de Henrik Falchener (90+1') por una falta sobre Giuliano cuando se escapaba solo.

"Hicimos un partido muy bueno donde logramos superar la presión, logramos hundirlos y tener situaciones de gol, metimos dos goles, pudimos haber metido más y creo que nos vamos con una victoria importante en el día de hoy", concluyó Simeone.