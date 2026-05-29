Sorteo de la Sudamericana deja un Boca vs River a la vista

¿Boca Juniors vs River Plate a la vista? El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó en el aire este viernes un posible choque entre los colosos argentinos en las semifinales.

Tras fracasar en su intento de pasar a la ronda de los 16 mejores de la Copa Libertadores, el Xeneize se tuvo que consolar con disputar como tercero la repesca hacia los octavos de la Sudamericana.

El equipo que dirige Claudio Úbeda, campeón del torneo en 2004 y 2005, buscará el pase a octavos ante el O'Higgins en las llaves de playoffs a partidos de ida y vuelta que se disputarán en las últimas dos semanas de julio, justo después de la final del Mundial de Norteamérica.

De vencer a los chilenos, que pasaron como segundos del Grupo C de la Sudamericana, el popular club azul y oro enfrentará al debutante Recoleta de Paraguay en octavos, con la posibilidad de avanzar en un camino que podría cruzarlo con River, su eterno rival.

Los Millonarios, otro de los favoritos al título, lideraron invictos el Grupo H y están sembrados en la ronda de los 16 mejores.

Su rival en esa instancia saldrá del vencedor entre el Caracas FC e Independiente Santa Fe de Colombia, según el sorteo realizado este viernes en Luque, Paraguay.

- Duelos brasileños -

Pero más allá de un choque entre los gigantes de Buenos Aires hay otros duelos que pueden sacar chispas en el segundo torneo de clubes más importante de la Sudamericana.

Bolívar de La Paz y el Gremio de Porto Alegre se medirán en la repesca. El vencedor se citará en la siguiente instancia con Sao Paulo, un coloso que ya vivió tiempos mejores pero que apunta a ganar su segunda Sudamericana, tras la conquistada en 2012.

Para seguir con vida, el Santos de Neymar deberá imponerse al Universidad Central de Venezuela, que viene de la Libertadores, y luego al Macará de Ecuador, que ganó el Grupo A por encima de equipos experimentados como América de Cali.

El campeón defensor de la Sudamericana, Lanús, que pinchó en la fase de grupos de la Libertadores, está emparejado en la repesca con Cienciano de Cusco. En los octavos, que se jugarán en agosto, le espera el Botafogo.

- Emparejamientos de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026:

Boca Juniors (ARG)/O'Higgins (CHI) - Recoleta (PAR)

Bolívar (BOL)/Gremio (BRA) - Sao Paulo (BRA)

Caracas (VEN)/Independiente Santa Fe (COL) - River Plate (ARG)

Independiente Medellín (COL)/Vasco da Gama (BRA) - Olimpia (PAR)

Sporting Cristal (PER)/Red Bull Bragantino (BRA) - Atlético Mineiro (BRA)

Universidad Central (VEN)/Santos (BRA) - Macará (ECU)

Nacional (URU)/Tigre (ARG) - Montevideo City Torque (URU)

Lanús (ARG)/Cienciano (PER) - Botafogo (BRA)