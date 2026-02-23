$!Spectacular Winner y Jaque Doble destacan entre “Lo Mejor del 2025”

Spectacular Winner y Jaque Doble, ambos ganadores de competencias durante la pasada Serie Hípica del Caribe, destacaron entre lo Mejor del 2025 de la actividad hípica panameña.

El salón Presidencial del Hipódromo Presidente Remón fue el epicentro de este magno evento donde los invitados apreciaron la galería fotográfica de los ejemplares que mayor resaltaron durante el año pasado por haber conquistado clásicos, trabajo bajo el sello del profesional del lente, Boris Valdivieso.

Durante este acto de distinción, se resaltó el trabajo de ejemplares como Spectacular Winner, hijo de Jaguar Paw en Miss Zanyata criado en el Haras San Miguel propiedad del Colorado Stable que el año pasado logró $160, 332 en sumas ganadas con una efectividad de 38.5% con cinco victorias de las cuales tres fueron pruebas clásicas destacando la Copa Confraternidad del Caribe (machos).

Mientras Jaque Doble, ejemplar nacional criado en el Haras Cerro Punta, perteneciente al Stud Carmen Cristina que en el 2025 cerró su campaña con cuatro copas incluyendo la Copa Confraternidad del Caribe de Hembras.

También se reconoció el trabajo de ejemplares como Senescal bajo los colores de Oscar Molina Pacheco, quien se adjudicó la versión 96 del Clásico Presidente; Silencio Criminal, del Stud Buena Fe, quien se llevó los honores en el Clásico Navidad; Mr.Bristol, propiedad de Mayor Alfredo Alemán que triunfó en dos pruebas clásicas-Clásico de la Familia DelValle y Heraclio Barletta Bustamante; El Rojo, ganador de Clásico Marco Justine; Maverick victorioso en el Clásico de la Familia Boyd; Takao que ganó el Clásico Independencia; Sol Auyan Tepuy, ganador del Premio Haras Cerro Punta, entre otros.

En otro aspecto, el comité organizador exaltó el trabajo de Alberto Paz Rodríguez De Obarrio y Eligio Ocaña jr. como destacados importadores de ejemplares.

Así mismo, se reconoció el trabajo del Stud Kung Hey líder de pruebas clásicas 2025.

Es importante resaltar que “Lo Mejor del 2025”, quedará plasmado en la galería fotográfica dentro del salón presidencial del Hipódromo Presidente Remón.

Por segundo año consecutivo, la Sociedad de Dueños de Caballos, que preside Manuel Grimaldo, organizaron este homenaje donde se reconoce el esfuerzo y perseverancia de todas las partes involucradas en esta actividad deportiva.