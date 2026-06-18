Stevens al frente del Abierto de golf de EEUU con McIlroy y Aberg a un golpe

El poco conocido golfista estadounidense Sam Stevens se colocó en cabeza del Abierto de Estados Unidos, al termino este jueves de la primera ronda, con el norirlandés Rory McIlroy y el sueco Ludvig Aberg a solo un golpe de distancia.

Las ráfagas de viento bajo un cielo nublado en Shinnecock, combinadas con un rough espeso y unos greens ligeramente ablandados por el riego, pusieron en aprietos a los mejores golfistas del mundo.

Stevens, quien nunca ha ganado un torneo del PGA Tour, embocó un putt para birdie desde poco más de seis pies en el hoyo 9, su último hoyo del día, para terminar con un 68, dos bajo par.

El texano de 29 años, en su octava participación en un torneo grande, comenzó con un doble bogey en el hoyo 10, esperó durante un retraso de dos horas por niebla y luego se impuso en Shinnecock con seis birdies frente a dos bogeys.

"Jugué bien con el drive. Golpeé muy bien con los hierros. Tuve muchas oportunidades de birdie. Los greens estaban un poco más blandos, tuvieron que regarlos. Hice algunos buenos putts", dijo Stevens.

- McIlroy le respira en la nuca -

McIlroy, otro que comenzó en la segunda mitad del recorrido, cerró con dos bogeys consecutivos después de embocar un putt de 11 pies para eagle en el quinto hoyo, un par 5, para terminar con 69.

El número dos del ranking mundial comparte el segundo lugar en el clubhouse con el sueco Aberg y los estadounidenses Max Greyserman y Brian Harman.

"En general, fue un día realmente bueno", dijo McIlroy. "Obviamente, duele un poco terminar como lo hice, sobre todo porque no siento que haya dado golpes con los hierros particularmente malos en los hoyos ocho y nueve".

McIlroy, quien ganó el sexto Major de su carrera en el Masters en abril, se mantuvo paciente en condiciones difíciles.

"Cualquier resultado bajo par hoy fue un buen esfuerzo", agregó McIlroy, quien podría convertirse en el séptimo jugador en ganar el Masters y el Abierto de Estados Unidos en el mismo año, el primero desde Jordan Spieth en 2015.

El sueco Aberg, quien busca su primer título de un torneo grande, embocó un putt para birdie desde poco más de 30 pies para tomar brevemente la delantera, pero se quedó atrás tras un bogey en el hoyo cuatro después de terminar en el rough de la izquierda.

- Scheffler un poco lejos -

"El viento es sin duda un factor importante", dijo. "Estoy contento con la forma en que estaba golpeando la bola, contento con la forma en que me las arreglé cuando tuve que hacerlo (...) Sí, es una prueba difícil".

El número uno del escalafón, Scottie Scheffler, que busca una victoria para completar el Grand Slam de su carrera, hizo 72.

El dos veces ganador del Masters se adjudicó el Abierto Británico y el Campeonato de la PGA del año pasado, lo que le da su primera oportunidad de completar el Grand Slam en Shinnecock este domingo, día en que cumple 30 años.

Un campo de 156 jugadores compite por un premio récord de 4,5 millones de dólares, dentro de una bolsa récord de 22,5 millones.

Los organizadores mantuvieron la velocidad de los greens por debajo del máximo y los regaron entre cada grupo para ayudar a que las pelotas se mantuvieran en las superficies de putt en medio de las ráfagas de viento.

En los Abiertos de Estados Unidos de 2004 y 2018 en Shinnecock, los fuertes vientos y la elevada velocidad de los greens obligaron a los encargados del mantenimiento a regarlos entre cada grupo en un intento por mantener el campo jugable.