Sub-17 inicia última semana de entrenamientos de cara al Premundial

La Selección Masculina Sub-17 de Panamá inició hoy, 26 de enero, su última semana de preparación de cara al próximo Campeonato Sub-17 de CONCACAF, que se disputará a principios de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.Los dirigidos por Felipe Baloy realizan sus entrenamientos en las instalaciones del COS Sports Plaza, en el área de Costa del Este (Metro Park). Se espera que la próxima semana se anuncie la convocatoria oficial para esta competición, en la que Panamá buscará liderar su grupo y lograr así el boleto directo a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.La Sub-17 viene de disputar el Torneo Internacional del Sol en Toluca, México, como parte fundamental de su fogueo. En su historia, la selección panameña cuenta con cuatro clasificaciones a Copas del Mundo de la categoría: México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013, Indonesia 2023 y Catar 2025.A continuación, los jugadores llamados a entrenar. <b>PORTEROS</b>Adamir Aparicio CD Plaza AmadorIsaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)Sebastián Sotelo CD Plaza Amador <b>DEFENSAS</b>Emanuel Edwards CA IndependienteGian Carlos Alemán CD Plaza AmadorAlberto Adams CD Plaza AmadorStephens Domínguez Sporting SMJosé Barcos Sporting SMArian Reyes Indy Eleven Pro Academy (USA)Gabriel Quiroz Tauro FCDavid Wallace Sporting SMCristian Ibarra CD Plaza Amador <b>VOLANTES</b>Joel Sánchez Tauro FCJossimar Insturain Tauro FCLucas Norte CD Plaza AmadorPablo Arosemena Ourense CF (ESP)Alfredo Maduro Academia Costa del EsteLucio Ceballos Sporting SMEstevis López Veraguas UnitedJoseph Choy Academia Costa del EsteEmanuel Rodríguez Tauro FCAlexander Tull CA IndependienteAbdul Lasso Águilas de la U <b>DELANTEROS</b>Oliver Pinzón CD UniversitarioRonaldo Matos Sporting SMThiago Chalmers CD Plaza Amador