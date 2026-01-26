Sub-17 inicia última semana de entrenamientos de cara al Premundial

La Selección Masculina Sub-17 de Panamá inició hoy, 26 de enero, su última semana de preparación de cara al próximo Campeonato Sub-17 de CONCACAF, que se disputará a principios de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los dirigidos por Felipe Baloy realizan sus entrenamientos en las instalaciones del COS Sports Plaza, en el área de Costa del Este (Metro Park). Se espera que la próxima semana se anuncie la convocatoria oficial para esta competición, en la que Panamá buscará liderar su grupo y lograr así el boleto directo a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

La Sub-17 viene de disputar el Torneo Internacional del Sol en Toluca, México, como parte fundamental de su fogueo. En su historia, la selección panameña cuenta con cuatro clasificaciones a Copas del Mundo de la categoría: México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013, Indonesia 2023 y Catar 2025.

A continuación, los jugadores llamados a entrenar.

PORTEROS

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)

Sebastián Sotelo CD Plaza Amador

DEFENSAS

Emanuel Edwards CA Independiente

Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador

Alberto Adams CD Plaza Amador

Stephens Domínguez Sporting SM

José Barcos Sporting SM

Arian Reyes Indy Eleven Pro Academy (USA)

Gabriel Quiroz Tauro FC

David Wallace Sporting SM

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

VOLANTES

Joel Sánchez Tauro FC

Jossimar Insturain Tauro FC

Lucas Norte CD Plaza Amador

Pablo Arosemena Ourense CF (ESP)

Alfredo Maduro Academia Costa del Este

Lucio Ceballos Sporting SM

Estevis López Veraguas United

Joseph Choy Academia Costa del Este

Emanuel Rodríguez Tauro FC

Alexander Tull CA Independiente

Abdul Lasso Águilas de la U

DELANTEROS

Oliver Pinzón CD Universitario

Ronaldo Matos Sporting SM

Thiago Chalmers CD Plaza Amador