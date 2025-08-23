Sudáfrica se toma la revancha ante Australia en el Rugby Championship

Una semana después de su derrota sorpresa por 38 a 22 ante Australia, la campeona mundial Sudáfrica se tomó la revancha ante ese mismo rival, al que venció 30-22 este sábado en Ciudad del Cabo, en la segunda jornada del Rugby Championship.

Los sudafricanos hicieron nueve cambios en su XV respecto al primer partido y la imagen mejoró.

Handré Pollard fue clave para los Springboks, con 15 puntos en el partido.

Los australianos se mostraron de nuevo incómodos y llegaron a confiar en una nueva sorpresa después de que en el 68 Brandon Paenga-Amosa firmara un try que acercó al equipo de Oceanía a solo un punto (23-22).

James O'Connor no acertó ahí con el pie y Sudáfrica se mantuvo por delante en el marcador, algo que consolidó en el 74 un try de Eben Etzebeth, para apuntalar un triunfo tan sufrido como necesario.

Con una imagen poco convincente hasta ahora, Sudáfrica continuará en el torneo del rugby del hemisferio Sur rindiendo visita a Nueva Zelanda los días 6 y 13 de septiembre, mientras que Australia recibirá esos mismos días a Argentina.

El otro partido de la segunda jornada del torneo, este sábado, mide a Argentina con Nueva Zelanda en Buenos Aires, una semana después de que los All Blacks vencieran 41-24 a los Pumas en Córdoba.