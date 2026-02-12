Suecia sigue arrasando en el esquí de fondo femenino en Juegos Olímpicos

Suecia volvió a brillar en el esquí de fondo femenino, este jueves en la prueba individual de 10 km en estilo libre de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde Frida Karlsson fue oro por delante de su compatriota Ebba Andersson.

La medalla de bronce fue para la estadounidense Jessie Diggins.

Karlsson, de 26 años, suma así su segundo oro en estos Juegos Olímpicos después de haber vencido en el esquiatlón, también por delante de Andersson, que fue plata en esa prueba.

Suecia lleva ganadas siete de las nueve medallas en liza desde el arranque del esquí de fondo femenino en estos Juegos.

Las representantes latinoamericanas tuvieron un papel muy secundario.

Las mejores fueron las argentinas Nahiara Díaz y Agustina Groetzner, 90ª y 92ª respectivamente, mientras que la brasileña Bruna Moura fue 99ª y la mexicana Regina Martínez acabó 108ª, última entre las competidoras que terminaron.

La brasileña Eduarda Ribera abandonó en esta ocasión.