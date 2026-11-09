$!Sueño olímpico sigue vivo

Las selecciones mayores (masculina y femenina) de flag football de Panamá siguen empeñadas en lograr uno de los tres cupos disponibles a los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 (JJOO LA2028).

Cumplida la participación panameña en el Campeonato Mundial en Düsseldorf, Alemania, en agosto pasado, donde no se pudo obtener las dos plazas directas (excluyendo a Estados Unidos-EE.UU.-, por ser anfitrión de JJ.OO. LA2028) quedan dos instancias para alcanzar la cita olímpica.

Por la vía del Campeonato Continental IFAF [Federación Internacional de Fútbol Americano] Américas, del próximo año (en el que se estima la participación de 15 equipos), se deberá acabar, en cada rama, en los dos primeros lugares, para avanzar al repechaje mundial (Torneo Clasificatorio Olímpico dentro de la denominada “Olympic Q-Series 2028”), a mediados de 2028 en Norteamérica, donde competirán 10 equipos (los dos mejores representativos de cada campeonato continental de 2027), sin contar a los ya clasificados olímpicos.

En la primera etapa de este evento, a celebrarse en Montreal, Canadá, se otorgarán dos plazas por género para Los Ángeles 2028. Los 8 conjuntos masculinos y 8 femeninos restantes viajarán a Orlando, EE.UU. para competir en la segunda fase por la última plaza de clasificación para los Juegos Olímpicos en cada categoría.

“Es un camino largo, lo más importante ahora para nosotros es prepararnos para el campeonato continental y clasificar a los dos equipos”, indicó Luis Navas, presidente de la Asociación de Football Americano de Panamá (AFFP).

En referencia a ese campeonato continental, Navas asegura que tenemos ventaja, pues “en el lado femenino ya están clasificados para los juegos [olímpicos] EE.UU., Canadá y México, selecciones que tradicionalmente le hemos dado batalla, o sea que nosotros tenemos una gran posibilidad de clasificarnos. Mientras que en el lado masculino; de EE.UU. Italia y Canadá, EE.UU. y Canadá ya están clasificados, así que eso deja a Panamá y México como los favoritos para conquistar ese pase”. Según el dirigente, a los seleccionados mundialistas se les ha dado un periodo “libre” para que descansaran y espera que, para este mes de noviembre, retomar una agenda “bastante ambiciosa para llegar a tono” al torneo continental.

“Tenemos ya previsto tener una preparación aquí en Panamá con el equipo internacional como lo hicimos el año pasado; viajar con ellos también a otros eventos importantes, así que ya tenemos que empezar a prepararnos, queremos ver atletas nuevos, queremos ver atletas de las categorías juveniles que hemos estado preparando que cumplen 18 años, pues para ser elegible al equipo el mayor tienes que tener 18, y eso es lo que buscamos, ver si pueden ser parte del relevo”, agregó Navas.