Sunderland concede un empate 1-1 en casa ante el Everton

El recién ascendido Sunderland se acercó al podio de la Premier League a pesar del empate 1-1 ante el Everton este lunes, en el partido que bajó el telón de la 10ª fecha del campeonato inglés.

Los Black Cats del DT francés Régis le Bris, que tenían en su mano la posibilidad de trepar al segundo puesto si ganaban, pasarán la semana en una meritoria cuarta posición con 18 puntos, los mismos que Liverpool (3º) y Bournemouth (5º), antes de recibir el sábado al líder, el Arsenal.

Everton, que remonta una posición (14º con doce puntos), venía de dos derrotas ante Manchester City y Tottenham sin marcar.

Iliman Ndiaye abrió el marcador al cuarto de hora para el Everton.

Sunderland igualó al regreso de vestuarios con un disparo al borde del área de Granit Xhaka que fue desviado por un defensor (46').

En el tiempo añadido, el joven argentino Carlos Jonás "Charly" Alcaraz pudo haber dado los tres puntos al club azul de Liverpool, pero le sobró un regate en el contragolpe.

El Sunderland sigue sin conocer la derrota esta temporada en casa (3 victorias, 2 empates).