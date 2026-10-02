Superestrella del atletismo Duplantis renuncia a la temporada indoor en 2027

La superestrella del atletismo y plusmarquista mundial del salto con garrocha, el sueco Armand Duplantis, anunció este viernes que renuncia a la temporada en pista cubierta en 2027, incluido el Europeo de Valencia, para preparar mejor las competiciones al aire libre.

"Estoy tomando esta decisión para darle a mi cuerpo la recuperación y la preparación que necesita, para poder rendir al máximo cuando vuelva a competir", declaró en un comunicado el sueco de 26 años, vigente campeón olímpico y mundial de la disciplina.

"Mi objetivo será entrenar bien y estar listo para la temporada al aire libre de 2027, que va desde principios de mayo hasta los Campeonatos del Mundo a mediados de septiembre", añadió.

Tras retirarse de las finales de la Liga de Diamante de Bruselas como medida de precaución debido a unos problemas físicos recurrentes, "Mondo" ganó el Ultimate Championship en Budapest el 11 de septiembre con una marca de 6,20 metros.

El dos veces campeón olímpico y tres veces campeón mundial al aire libre mejoró su propio récord del mundo a 6,31 m a principios de esta temporada.

"He tenido una temporada fantástica este año. Me encanta el salto con pértiga y quiero seguir desafiándome para alcanzar alturas aún mayores, pero también ha sido una temporada con un calendario de competiciones excesivamente exigente durante el verano", explicó en el comunicado.

"El año pasado tenía demasiadas cosas en marcha y no suficiente tiempo para prepararme para el intenso calendario de competiciones", concluyó.