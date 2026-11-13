Superestrella del béisbol Ohtani debería dejar de lanzar, dice leyenda japonesa Oh

La superestrella del béisbol Shohei Ohtani debería dejar de lanzar y concentrarse en batear tras una temporada decepcionante con Los Angeles Dodgers, aseguró este viernes el legendario Sadaharu Oh, considerado el rey de los jonrones.

Ohtani juega tanto como lanzador como bateador, una hazaña poco común que le ha valido comparaciones con la legendaria figura de Babe Ruth.

Pero el jugador de 32 años ha luchado contra las lesiones y un bajo rendimiento, mientras que los Dodgers no consiguieron su tercer título consecutivo de las Grandes Ligas de Béisbol.

Oh, que ostenta el récord mundial de más jonrones conectados en la historia, cree que la carga de trabajo extra derivada de la doble función de Ohtani le está pasando factura.

"Creo que sería muy interesante que se concentrara únicamente en el bateo y ver hasta dónde puede llegar con eso", dijo Oh, de 86 años.

Ohtani, cuatro veces Jugador Más Valioso, ha lidiado con problemas de rodilla y bíceps desde julio.

Los Dodgers han descartado someter a una operación a Ohtani antes del inicio de la proxima temporada y el japonés ya ha dicho que seguirá con su doble tarea de pitcher y bateador.

En términos estadísticos, sus números de Ohtani en 2026 fueron los peores desde que fichó por los Dodgers en 2023.

Tras lograr 54 y 55 jonrones en sus dos primeras temporadas regulares con los Dodgers, este año solo conectó 30 cuadrangulares.

Su promedio de bateo cayó a .275, frente a los .310 de 2024 y los .282 de 2025.

Ohtani es un héroe nacional en Japón y considerado el sucesor de Oh, quien goza de un estatus legendario en su país.

Oh conectó 868 jonrones en su carrera, más de 100 por encima de lo que cualquier jugador ha logrado jamás en MLB.

Pasó toda su carrera en Japón, donde brilló con los Yomiuri Giants en las décadas de 1960 y 1970, antes de que los primeros jugadores japoneses desembarcaran con éxito en la MLB, en los años 1990.