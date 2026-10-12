Surfistas menores de 16 años competirán en cinco torneos en Costa Rica

La National Scholastic Surfing Association (NSSA) realizará cinco torneos en Costa Rica entre noviembre de 2026 y mayo de 2027, como parte de la nueva Conferencia de Centroamérica y Puerto Rico, que busca ampliar las oportunidades de competencia para surfistas menores de 21 años.

El calendario comenzará el 7 y 8 de noviembre de 2026 en playa Jacó, en Garabito, Puntarenas. Las siguientes fechas serán el 12 y 13 de diciembre en playa Santa Teresa; el 20 y 21 de febrero de 2027 en Tamarindo, Avellanas o playa Hermosa, en Guanacaste; el 13 y 14 de marzo en playa Cieneguita, Limón; y el 8 y 9 de mayo en playa Hermosa de Garabito.

La iniciativa se desarrolla mediante una alianza con la Federación de Surf de Costa Rica (FSCR), que contempla las categorías masculinas y femeninas sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10. Las fechas de la NSSA se homologarán con el Circuito Nacional de Surf 2027 para definir a los campeones de esas divisiones.

Ernesto “Ernie” Alvarez, director de la nueva conferencia, afirmó que la expansión busca ampliar las oportunidades para los jóvenes de la región. “Llevar la prestigiosa plataforma NSSA a Centroamérica es la realización de una visión compartida de inclusión y crecimiento”, señaló.

Por su parte, Michael Castro, delegado y codirector para Centroamérica, calificó la iniciativa como uno de los proyectos más importantes para las categorías menores de la región. También indicó que la alianza permitirá impulsar el desarrollo de nuevos talentos.

Roy León, director de la FSCR, destacó que el acuerdo contempla becas para participantes federados y busca fortalecer la formación de surfistas desde las categorías infantiles y juveniles.

La NSSA es una organización estadounidense sin fines de lucro que organiza competencias juveniles de surf y promueve el desarrollo deportivo junto con el rendimiento académico.