Suspenden una audiencia por la muerte de Maradona entre insultos y amenazas de abogados

Los principales abogados del juicio por la muerte de Diego Maradona estuvieron este martes al borde de la agresión física, en un episodio que obligó a los jueces a suspender la audiencia y amenazar con apartarlos del proceso que tiene lugar en Argentina.

El incidente se desencadenó durante la declaración de un testigo en el proceso que ha llevado al banquillo al equipo médico que atendió a Maradona en la internación domiciliaria antes de su muerte en 2020.

La audiencia tuvo que ser momentáneamente suspendida y los contrincantes se trasladaron fuera de la sala para continuar la contienda. Enfrentados con los rostros a centímetros de distancia en medio de una ronda de abogados, policías y periodistas, los legistas se gritaron insultos.

"Acá estoy, ¿qué vas a hacer?", le espetó Fernando Burlando, representante de dos de las hijas de Maradona, Fernando Burlando, a Francisco Oneto, defensor del principal acusado. "Payaso de mierda", le respondió furioso su contraparte. "Sos un gil (tonto)", replicó Burlando.

Uno de los fiscales y un policía intervinieron y lograron alejar a Oneto unos diez metros sin que la agresión física se concretara.

El enfrentamiento comenzó dentro de la sala de audiencias, cuando Burlando se mofó de Oneto en medio de una discusión entre ambos legistas.

"Te gritan en todos lados, hasta en tu casa", dijo Burlando. "¿Qué sabés lo que pasa en mi casa, irrespetuoso? Decímelo afuera", respondió Oneto, mientras se levantaba velozmente y caminaba hacia el escritorio de su colega.

Esta rivalidad es una constante del proceso que comenzó en abril y se extenderá por lo menos hasta fines de agosto.

Maradona murió a los 60 años en una vivienda en Tigre, al norte de Buenos Aires, el 25 de noviembre de 2020, de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio cuando se recuperaba de una neurocirugía.

En el juicio que se desarrolla en San Isidro, cerca de Tigre, se examina si el exfutbolista recibió atención adecuada por parte de los siete integrantes de su equipo médico, que enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que sabían que sus acciones u omisiones podía generar la muerte del exfutbolista.

Todos se declaran inocentes.