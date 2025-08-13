Suspenso, récord y presea

La panameña Emily Santos vivió ayer una montaña rusa de emociones en los II Juegos Panamericanos Junior 2025, en Asunción, Paraguay, que terminó en la conquista de una nueva medalla para ella en la justa.

Santos se colgó la presea de plata en los 200 metros pecho, con tiempo de 2:30.17 segundos, solo por detrás de la brasileña Agatha Amaral, que hizo 2:30.09.

Horas antes de esa final, la canalera de 20 años, había sido descalificada en la ronda de clasificación, en la que había impuesto un récord Panamericano Junior de 2:30.08.

Fue gracias a la intervención del Comité Olímpico de Panamá, que incluyó un pago de $500 para la revisión, que se apeló la decisión de los jueces, que señalaban que Santos había cometido una infracción en su desplazamiento subacuático, pero no fue lo que se vio en las cámaras, cambiando la decisión y así, pudo competir.

Panamá ya había sumado dos medallas en estos juegos: una de oro, de la propia Emily Santos, en los 100 metros pecho (además de imponer un récord: 1:08.44 minutos), y una de bronce, de Isaac Dorati, en la modalidad de espada en la esgrima masculina.

Para hoy, desde las 7:00 a.m., siguen las acciones de los deportes acuáticos en natación.