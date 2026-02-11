Swiatek avanza a cuartos en el Torneo de Doha, Andreeva cae eliminada

La número 2 del mundo, Iga Swiatek, escapó de la trampa tendida por la australiana Daria Kasatkina (61ª) para alcanzar este miércoles los cuartos de final del WTA 1000 de Doha, mientras que Mirra Andreeva (7ª) fue eliminada.

Cabeza de serie número 1 del torneo, la polaca disputó un partido muy irregular pero acabó imponiéndose por 5-7, 6-1 y 6-1 ante la australiana de origen ruso, ex número 8 del mundo.

Bajo la amenaza de la número 3 del mundo, Elena Rybakina —que podría adelantarla en la clasificación WTA si firma un buen recorrido en Catar—, Swiatek se enfrentará el jueves en cuartos a la griega Maria Sakkari, ex número 3 del mundo caída al puesto 52.

Reciente ganadora del Abierto de Australia, Rybakina se mide este miércoles a la china Zheng Qinwen (26ª) en los octavos.

La ganadora de este partido se enfrentará en cuartos a la joven canadiense Victoria Mboko (13ª del mundo con 19 años), que eliminó a Mirra Andreeva (7ª) por 6-3, 3-6 y 7-6 (7/5).

Vencedora sobre Mboko en enero en la final del torneo de Adelaida, la rusa dispuso de una bola de partido con 5-4 en el último set, pero la desperdició con una doble falta.

Así, la canadiense regresa a los cuartos de final de un WTA 1000 por primera vez desde su inesperado título en Montreal, que la dio a conocer en 2025.

Finalista el año pasado en Doha, la letona Jelena Ostapenko (24ª del mundo) también se clasificó este miércoles para los cuartos de final, donde se enfrentará a la italiana Elisabetta Cocciaretto (57ª).