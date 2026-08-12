Swiatek avanza a su primera final del año en el WTA 1000 de Toronto

La polaca Iga Swiatek derrotó este miércoles a la ucraniana Elina Svitolina y se clasificó a la final del torneo WTA 1000 de Toronto, la primera que disputará esta temporada.

La ex número uno mundial necesitó más de dos horas para superar a Svitolina por 6-3, 1-6 y 6-3 y poner pie por primera vez en la final del torneo canadiense, donde jugará ante la estadounidense Coco Gauff o la kazaja Elena Rybakina.

En la última semana, Swiatek ha ido recuperando valiosas sensaciones de cara a la última gran batalla del año en el Abierto de Estados Unidos, que arranca el 30 de agosto.

La estrella polaca, ganadora de seis títulos de Grand Slam, llevaba sin pisar una final desde su victoria en septiembre pasado en Seúl.

"No fue una temporada fácil", reconoció Swiatek tras la victoria. "Ha sido quizás la más difícil de mi carrera en el tenis".

"Pero esta semana fue muy positiva e inspiradora y muestra que tienes que seguir adelante sin importar lo que pase", dijo Swiatek, en el octavo lugar del ranking femenino.

La polaca tenía enfrente este miércoles a una de las rivales que más le han amargado este año. La experimentada Svitolina, novena de la WTA, apeó a Swiatek en cuartos de final del WTA 1000 de Indian Wells y en las semifinales del de Roma.

Esta vez la polaca prevaleció en un duelo en el que ambas tuvieron serios problemas para mantener su servicio, registrándose 10 quiebres.