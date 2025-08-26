Swiatek derrite a la colombiana Arango en su debut en el US Open

En una hora justa, la polaca Iga Swiatek fulminó este martes a la colombiana Emiliana Arango y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, donde es una de las grandes favoritas al título.

Swiatek, número dos de la WTA, superó a Arango (84ª) por 6-1 y 6-2 en un caluroso mediodía sobre la pista central de Nueva York.

La polaca, campeona del evento en 2022, afronta el último evento de Grand Slam del año pletórica de confianza tras conquistar por primera vez Wimbledon y el torneo WTA 1000 de Cincinnati.

"Me sentí genial. Los primeros partidos nunca son fáciles. Hay que adaptarse al ritmo y fue lo que hice hoy", apuntó Swiatek, que chocará en la segunda ronda con la neerlandesa Suzan Lamens, número 66 de la WTA.

Ante Arango, debutante en el cuadro principal del US Open, la polaca, de 24 años, se apropió del primer set en menos de media hora sin permitir una pelota de break.

La jugadora de Medellín estuvo a la defensiva ante el variado repertorio de golpes de la europea y terminó el parcial sin colocar un solo golpe ganador.

En el segundo set, que comenzó encajando un break, tampoco tuvo oportunidad de quebrar el servicio de Swiatek y terminó lanzando varios lamentos antes de despedirse de la mayor pista de tenis del mundo.

Arango, de 24 años, había superado la primera ronda de Roland Garros el pasado mayo en su estreno en un torneo de Grand Slam.

Su salida deja sin representación al tenis colombiano en Flushing Meadows, tras las eliminaciones previas de Camila Osorio y Daniel Galán.