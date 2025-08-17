Swiatek se mete en su primera final del WTA 1000 de Cincinnati

En su tercer intento seguido en semifinales, la tenista polaca Iga Swiatek derrotó el domingo a la kazaja Elena Rybakina y avanzó a la primera final de su carrera en el torneo WTA 1000 de Cincinnati.

Swiatek, número tres mundial, firmó una brillante actuación para doblegar a Rybakina (10) por 7-5 y 6-3 en la primera semifinal del día.

La reciente campeona de Wimbledon chocará el lunes por su undécimo título WTA 1000 frente a la ganadora de la otra semifinal, que disputaban la italiana Jasmine Paolini y la rusa Veronika Kudermetova.

"Fue un partido muy duro. Al principio el nivel era tan loco y tan rápido que no llegábamos a la segunda pelota", dijo la ex número uno mundial tras el duelo ante Rybakina. "Fue un partido de mucha calidad y estoy muy contenta con mi actuación, no cambiaría nada".

Sin importar su rival, Swiatek partirá el lunes como favorita al triunfo en este torneo de antesala del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que se pone en marcha el 24 de agosto en Nueva York.

Campeona de seis títulos de Grand Slam, la polaca puede también arrebatarle el segundo puesto del ranking mundial a la estadounidense Coco Gauff si alza el trofeo en Cincinnati.

La tenista de Varsovia intenta encontrar el camino de vuelta a la cima de la WTA, de donde fue desplazada a finales del año pasado por Aryna Sabalenka.

La de Cincinnati será la tercera final de sus últimos cuatro torneos disputados, que incluyen su primera corona de Wimbledon en julio, y la primera de nivel WTA 1000 desde su triunfo 15 meses atrás en Roma.

- Final a la tercera -

Frente a Rybakina, campeona también en la hierba londinense en 2023, Swiatek se llegó a ver 5-3 abajo en un primer set que ambas comenzaron imperiales al servicio, repartiéndose cinco juegos en apenas 14 minutos.

En el último momento Swiatek encontró un break salvador cuando Rybakina servía para anotarse la manga.

Swiatek evitó después el tiebreak al romper de nuevo el saque de la kazaja, el mejor arma de su repertorio.

Dos días antes, Rybakina había firmado una actuación casi perfecta al servicio para eliminar a la bielorrusa Sabalenka, defensora del título.

Gauff, segunda sembrada, cayó en esa misma jornada de cuartos de final a manos de Paolini.

A Rybakina le costó encajar el golpe y en el segundo set bajó sus porcentajes al servicio y acumuló errores no forzados que permitieron a Swiatek tomar pronto la delantera.

Con un quiebre en el cuarto juego, la polaca aceleró hasta tomar una ventaja de 4-1 y después neutralizó dos pelotas de break para acabar con la resistencia de Rybakina, que hincó la rodilla tras salvar dos pelotas de partido.

Swiatek pugnará ahora contra Paolini o Kudermetova, ocupantes del lugar 9 y 36 de la WTA, por uno de los trofeos que más se le han resistido en su carrera.

En 2023 y 2024 se quedó a las puertas de la final al caer ante Gauff y Sabalenka, después campeonas.

Cincinnati era el único torneo WTA 1000 junto a Canadá en el que la ex número uno mundial no había alcanzado la final.

También el lunes, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner protagonizarán otro apasionante duelo en la final masculina, de categoría Masters 1000.