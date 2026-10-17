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Swiatek se queda sin final en Wuhan y se aleja del Masters

Swiatek se queda sin final en Wuhan y se aleja del Masters
La tenista polaca Iga Swiatek recibe asistencia médica por problemas musculares en la pierna izquierda durante el partido de semifinales del WTA de Wuhan contra su compatriota Maja Chwalinska, en Wuhan (China) el 17 deoctubre de 2026 WANG Zhao
AFP
17 de octubre de 2026

La polaca Iga Swiatek, ex número 1 del mundo, perdió en semifinales del WTA 1000 de Wuhan ante su compatriota Maja Chwalinska y ve alejarse sus opciones de clasificarse para el Masters femenino.

Chwalinska, finalista en el último Roland Garros y Nº22 del ranking, se impuso por 7-5 y 6-1 y ya tiene asegurado escalar en la clasificación mundial hasta las puertas del Top 10 (11ª o 12ª).

A finales del primer set (con 5-5 en el marcador, Swiatek necesitó asistencia médica por problemas musculares en la pierna izquierda y lució un aparatoso vendaje en el muslo.

Visiblemente mermada físicamente, Swiatek ya no pudo hacer frente a su compatriota, que ganó 8 de los 9 juegos siguientes.

Novena en la Race, clasificación que determina las ocho tenistas que jugarán el Masters en Indian Wells del 8 al 15 de noviembre en función de los resultados de 2026, Swiatek tenía la posibilidad de escalar hasta el séptimo puesto en caso de ganar el título en Wuhan.

Chwalinska se enfrentará el domingo en la final a la británica Sonay Kartal, que dio la sorpresa al eliminar a la letona Jelena Ostapenko por 7-6 (11/9) y 7-6 (7/5).

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