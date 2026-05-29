Swiatek y Kostyuk ganan para citarse en octavos de Roland Garros

La número 3 del mundo, la polaca Iga Swiatek, se enfrentará en octavos de Roland Garros a la ucraniana Marta Kostyuk (15ª) gracias a su victoria por 6-4 y 6-4 contra Magda Linette (35ª) este viernes.

Cuádruple ganadora del torneo, la polaca se tomó así la revancha contra su compatriota, que la había eliminado en su debut en marzo en el WTA 1000 de Miami.

El domingo se enfrentará, por una plaza en cuartos, a una jugadora invicta sobre tierra batida en 2026, la ucraniana Kostyuk.

En la pista Philippe Chatrier, Swiatek y Linette perdieron varias veces su servicio en el primer set, antes de que la mejor clasificada de las dos polacas asestara el golpe definitivo con un break.

La ex número 1 del mundo se adjudicó rápidamente dos breaks de ventaja en la segunda manga y cerró el partido en menos de hora y media, pese a un último arreón de Linette para acercarse 4-3 y luego 5-4.

Eliminada en semifinales de la edición de 2025 de Roland Garros por la número 1 mundial, Aryna Sabalenka, Swiatek no ha vuelto a ganar un título sobre tierra batida desde su cuarto triunfo en París en junio de 2024.

Antes, Kostyuk había eliminado por 6-4 y 6-3 a la suiza Viktorija Golubic (82ª).

Ganadora de los torneos de Rouen y Madrid, la jugadora nacida en Kiev encadenó una decimocuarta victoria consecutiva sobre el polvo de ladrillo.

Iguala su mejor resultado en Roland Garros, cinco años después de unos primeros octavos de final en París perdidos precisamente contra Iga Swiatek.

Rápidamente al mando (2-0) tras un break temprano, Kostyuk fue alcanzada de inmediato por Golubic (2-2) en un primer set muy disputado.

Al final de la manga, la ucraniana necesitó unos quince minutos para volver a romper el servicio de su rival y arrebatar el primer set por 6-4.

Kostyuk volvió a despegarse rápidamente al inicio del segundo parcial (2-0) y esta vez ya no soltó las riendas del partido, que se llevó en 1h39.

La ucraniana Yuliia Starodubtseva (55ª), que había eliminado contra todo pronóstico a la número 2 del mundo, Elena Rybakina, en segunda ronda, cayó 6-3 y 7-5 ante la china Wang Xiyu (148ª), procedente de la fase previa.