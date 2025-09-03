Deportes

Synchro, nado como arte

El club Synchro Panamá busca dejar un legado de buena gestión y formación de atletas de alto nivel en natación artística

Cortesía | Durante una competencia.
Cortesía | Atletas mimbro del club natación artística, conocido también como natación sincronizada en Panamá.
Cortesía | Julianna Sanjur.
ML | Atletas practican las formaciones.
Cortesía | Chicas en su presentación.
Yalena Ortiz
03 de septiembre de 2025

El club Synchro Panamá cumplirá el próximo 20 de septiembre su primera década siendo un pilar importante de la natación artística, una disciplina conocida como natación sincronizada, en el país.

“Tenemos a los pequeños en clases de aprendo a nadar, el paso inicial y requerido para luego iniciar el proceso de aprendizaje de la natación artística. Los grupos los tenemos divididos en: aprendo a nadar, iniciantes, novatas, infantil, juveniles y junior”, explicó Eduardo Lebrija, fundador del club.

El proceso de inscripción inicia con una clase de prueba en donde se evalúa el nivel de natación, flexibilidad, destreza o temor al agua con movimientos sencillos; luego, se hacen las recomendaciones; también realizan prueba masivas o castings, para captar niños.

Este año celebrarán el Festival Synchro, por sus 10 años. También se preparan para la Competencia internacional en Argentina y el dueto Junior (Katherine y Victoria) en los juegos Centroamericanos de Guatemala; ambos eventos en octubre. En diciembre, el evento de clausura del año.

El club fue fundado por un pequeño grupo de padres de familia, deseosos de impulsar la disciplina del nado artístico de sus hijos.

En la actualidad trabajan con la Federación Panameña de Natación para subir el nivel de la disciplina. “Estamos en espera que designe el entrenador o la entrenadora internacional que estará encargado como consultor; mientras llega, nuestras entrenadoras Valeria Catalina Álvarez y Liseth Andreina Fuentes han aceptado el reto”, dijo Lebrija.

Además, se ha firmado acuerdos con la Universidad de Panamá para el uso de su piscina para campamentos de verano, se gestionó un diplomado para la formación de jueces con reglas fina reconocidos por la Federación Internacional, formando por primera vez en Panamá un grupo de jueces certificados.

34
chicos en la academia, desde los 6 hasta los 17 años.
Atletas destacados

ml | En una década de trabajo, Synchro ha logrado participar en campeonatos CCCAN, mundial juvenil y juegos Panamericanos de Panam Aquatics.

Entre sus atletas destacadas, categoría juvenil: Martina Zozzaro y Hellen Sarmiento, que han participado en CCCAN, Open Cancún y Open Argentina.

En Junior: Julianna Sanjur, la primera atleta panameña en un mundial juvenil de natación artística; Katherine Castillo y Victoria Achurra; Katherine que junto con Victoria Achurra se están preparando para participar en los Centroamericanos, de octubre.

De interés

El club Synchro Panamá adquirió su personería jurídica otorgada por Pandeportes el 20 de septiembre 2015.

Entrenan en la piscina Eileen Coparropa, de 4:00 a 7:30 p.m., de martes a sábados

Los costos de prácticas desde $50 mensuales (una vez por semana), hasta $100 mensuales (3 veces).

Participan de manera formal en la Liga Provincial de Natación de Panamá.

Se tienen criterios de clasificación; se organizaron cursos en piscinas municipales.
