$!Synchro, nado como arte

El club Synchro Panamá cumplirá el próximo 20 de septiembre su primera década siendo un pilar importante de la natación artística, una disciplina conocida como natación sincronizada, en el país.

“Tenemos a los pequeños en clases de aprendo a nadar, el paso inicial y requerido para luego iniciar el proceso de aprendizaje de la natación artística. Los grupos los tenemos divididos en: aprendo a nadar, iniciantes, novatas, infantil, juveniles y junior”, explicó Eduardo Lebrija, fundador del club.

El proceso de inscripción inicia con una clase de prueba en donde se evalúa el nivel de natación, flexibilidad, destreza o temor al agua con movimientos sencillos; luego, se hacen las recomendaciones; también realizan prueba masivas o castings, para captar niños.

Este año celebrarán el Festival Synchro, por sus 10 años. También se preparan para la Competencia internacional en Argentina y el dueto Junior (Katherine y Victoria) en los juegos Centroamericanos de Guatemala; ambos eventos en octubre. En diciembre, el evento de clausura del año.

El club fue fundado por un pequeño grupo de padres de familia, deseosos de impulsar la disciplina del nado artístico de sus hijos.

En la actualidad trabajan con la Federación Panameña de Natación para subir el nivel de la disciplina. “Estamos en espera que designe el entrenador o la entrenadora internacional que estará encargado como consultor; mientras llega, nuestras entrenadoras Valeria Catalina Álvarez y Liseth Andreina Fuentes han aceptado el reto”, dijo Lebrija.

Además, se ha firmado acuerdos con la Universidad de Panamá para el uso de su piscina para campamentos de verano, se gestionó un diplomado para la formación de jueces con reglas fina reconocidos por la Federación Internacional, formando por primera vez en Panamá un grupo de jueces certificados.