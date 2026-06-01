Tabilo se despide de Roland Garros ante un Auger-Aliassime intocable

El chileno Alejandro Tabilo (36º) se topó con un muro infranqueable, el canadiense Félix Auger-Aliassime, número 6 del mundo, que se impuso con autoridad en tres sets por 6-3, 7-5, 6-1 este lunes para alcanzar por primera vez los cuartos de Roland Garros.

Auger-Aliassime, de 25 años, se enfrentará en cuartos al italiano Flavio Cobolli (14º), que batió al estadounidense Zachary Svajda (85º).

"Espero llegar hasta el final. Hoy ha sido el escenario ideal, ha sido realmente un muy buen partido para mí, es el mejor tenis que he jugado desde el inicio del torneo, espero que siga así", declaró el ganador al público de la Philippe Chatrier.

El canadiense es junto a Alexander Zverev (3º), uno de los dos miembros del top 10 que siguen con vida en el cuadro masculino tras la hecatombe que afectó a los favoritos durante la primera semana disputada bajo la ola de calor.

Auger-Aliassime logró un quiebre en el cuarto juego del primer set y salvó dos puntos de rotura cuando Tabilo intentó reaccionar en el juego siguiente y luego se adjudicó el set con autoridad, ya que los siguientes cuatro los ganó en blanco con su servicio.

En el segundo set, Auger-Aliassime consiguió el único quiebre que necesitaba en el undécimo juego. Tabilo se venía abajo y el canadiense se llevó el tercero en 26 minutos.

Después de disputar nueve sets y más de 11 horas para ganar sus tres primeros partidos en la ola de calor de la primera semana, Auger-Aliassime se impuso en su cuarto encuentro en dos horas y ocho minutos, con la temperatura rondando los 25 grados.

A tres partidos del título, se asegura finalizar el torneo como número 4 del mundo, la mejor clasificación de su carrera.