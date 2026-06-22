Deportes

Tabla de goleadores del Mundial de 2026

Tabla de goleadores del Mundial de 2026
El delantero de Cabo Verde Hélio Varela celebra con sus compañeros el segundo gol marcado a Uruguay en su partido del Grupo H del Mundial de Fútbol jugado en Miami Gardens (Florida, EEUU) el 21 de junio de 2026 Chandan Khanna
AFP
22 de junio de 2026

3 goles: David (Canadá), Messi (Argentina), Undav (Alemania)

2 goles: Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), Gakpo (Países Bajos), Haaland (Noruega), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Manzambi (Suiza), Mbappé (Francia), Oiarzabal (España), Saibari (Marruecos), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Vinícius Júnior (Brasil)

1 gol: Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Bellingham (Inglaterra), Brown (Alemania), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Comenencia (Curazao), Diallo (Costa de Marfil), Díaz (Colombia), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Fayzullayev (Uzbekistán), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gyökeres (Suecia), Trezegiet (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Ito (Japón), Jiménez (México), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Lukic (Bosnia), Mahmic (Bosnia), Marfo Yirenkyi (Ghana), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mejia (Colombia), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pina (Cabo Verde), Quiñones (México), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Romo Barron (México), Sadílek (República Checa), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Van Dijk (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vargas (Suiza), Wissa (República Democrática de Congo), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Zico (Egipto)

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