Tadej Pogacar gana su quinto Tour de Francia e iguala el récord

Con un quinto título, Tadej Pogacar igualó el récord de victorias en el Tour de Francia este domingo en París, al término de una 21ª y última etapa ganada por Mathieu van der Poel en los Campos Elíseos.

El esloveno, que se escapó junto a Van der Poel tras una gran exhibición en la subida de la Butte Montmartre, se impuso con 6 minutos y 26 segundos de ventaja en la clasificación general sobre el belga Remco Evenepoel y 9:42 sobre su compañero mexicano Isaac Del Toro.

Con esta quinta victoria, Pogacar alcanza a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

La última etapa, reducida a 89 km tras la movilización de las fuerzas de seguridad por los incendios en Francia, volvió a cumplir todas sus promesas con un desenlace trepidante.

Al ataque en cada paso por la colina de Montmartre, Pogacar y Van der Poel ofrecieron un gran espectáculo para escaparse juntos en la última subida de la rue Lepic, abarrotada de gente.

Los dos grandes rivales de las clásicas se relevaron a la perfección para resistir al pelotón de los velocistas y al neerlandés Olav Kooij, lanzado por Paul Seixas, transformado en gregario de lujo.

El maillot amarillo, al límite de sus fuerzas, y Van der Poel fueron finalmente alcanzados a unos cientos de metros de la meta.

Y fue entonces cuando el neerlandés lanzó una última aceleración para imponerse por un suspiro ante el velocista Jasper Philipsen, su compañero en el Alpecin, y el maillot verde Mads Pedersen, de nuevo muy ofensivo.

Este desenlace tan espectacular pone fin a la 113ª edición, dominada de principio a fin por Pogacar, que a sus 27 años se convierte en el corredor más joven de la historia en ganar un quinto Tour, sumando además cinco etapas en el camino.