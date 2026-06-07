"Tengo que entrenar más para jugar individuales", admite Serena Williams

"Probablemente tengo todavía que entrenar más para jugar individuales", reconoció este domingo en una conferencia de prensa en Londres la leyenda estadounidense del tenis Serena Williams, que en la nueva semana vuelve a la competición en el torneo de dobles de Queen's.

"Para los individuales, no puedo decir que sí y tampoco que no. Por el momento, es no", apuntó la mujer que ganó 23 títulos individuales del Grand Slam durante su legendaria carrera.

"Veremos si lo consigo. Y si no lo logro es porque no es mi camino por el momento", añadió.

Serena Williams anunció en el inicio de la semana su regreso a la competición, primero en los dobles de Queen's en la nueva semana y después, una semana más tarde, en el torneo de Berlín.

En su primer partido en el césped londinense de Queen's, donde hará pareja con la joven canadiense Victoria Mboko, jugará el martes o el miércoles a la dupla conformada por la estadounidense Nicole Melichar-Martinez y la neozelandesa Erin Routliffe, tercera cabezas de serie.

Serena Williams no juega desde el 2 de septiembre de 2022, cuando perdió en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos ante la australiana Ajla Tomljanovic.

Su último partido de dobles, asociada con su hermana mayor Venus, se remonta igualmente a ese torneo del Grand Slam, un día antes, cuando las Williams perdieron en la primera ronda.

El domingo, Serena explicó que la decisión de volver a jugar había sido meditada con calma.

"No es una decisión que se haya tomado de pronto. Lo que más he echado de menos es el ambiente y los viajes. Literalmente, he jugado al tenis toda mi vida", subrayó.

"Para mí, en este momento, hay muchos elementos a tener en cuenta. Está sobre todo que mis hijas me vean jugar. Olympia es un poco mayor, Adira es muy pequeña", añadió.

Olympia nació en septiembre de 2017 y Adira en agosto de 2023.

"Ahora hay cosas diferentes que puedo vivir con mi familia", se ilusionó la mítica tenista.

"Ser deportista es lo mejor que puedes ser. Tener la posibilidad de serlo una última vez es algo estupendo y excitante", sonrió Serena Williams.

"No necesito ganar. No tengo nada que demostrar. No tengo nada que perder y tengo todo que ganar", sentenció.