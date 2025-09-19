Tercer futbolista asesinado en septiembre en Ecuador

El futbolista ecuatoriano Jonathan González, que jugó en Olimpia de Paraguay y León de México, murió el viernes en un ataque armado, con lo que suman tres deportistas asesinados en lo que va de septiembre en Ecuador, informó la policía.

"Speedy" González, de 31 años, presentaba "heridas causadas por arma de fuego", señaló la policía. Una segunda víctima que no fue identificada falleció cuando era trasladada a un hospital.

El ataque armado ocurrió dentro de una vivienda en la costera provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia y azotada por bandas del narcotráfico enfrentadas entre sí. La policía no ha señalado las causas del crimen.

En medio de la escalda de violencia en el país los homicidios treparon de 6 por cada 100.000 habitantes en 20018 a 38 en 2024, con el récord de 47 en 2023.

Con la muerte del jugador del equipo 22 de Julio, de la Serie B, suman tres futbolistas fallecidos en el mes de septiembre producto de la violencia en Ecuador, antes considerado una isla de paz en medio de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.

El miércoles 10 de septiembre un ataque armado en la costera ciudad de Manta (suroeste) ocasionó la muerte de Maicol Valencia y Leandro Yépez, ambos jugadores del equipo Exapromo Costa, de la segunda categoría.

Yépez había quedado malherido por las balas y falleció días después en el hospital. De acuerdo con el club, los futbolistas fueron víctimas colaterales ya que el ataque no estaba dirigido a ellos.

González también jugó en los clubes ecuatorianos Liga de Quito e Independiente del Valle. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), así como los clubes locales, expresaron sus condolencias a la familia del deportista.