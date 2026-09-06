Tiafoe ilusiona en el US Open al tumbar a Medvedev en octavos

El estadounidense Frances Tiafoe sacó del camino este domingo al antiguo campeón Daniil Medvedev y selló su regreso a los cuartos de final del US Open, donde es el jugador favorito de la afición local.

Tiafoe, semifinalista del Grand Slam de su país en 2022 y 2024, le asestó una contundente derrota al ruso Medvedev por 7-6 (7/1), 6-4 y 7-6 (8/6).

Su rival en los cuartos de final será un joven compatriota, Alex Michelsen, verdugo el domingo del argentino Tomás Etcheverry.

Medvedev, campeón del US Open en 2021 y finalista en 2023, avanzaba por debajo del radar en esta edición sin dejarse un solo set.

A Tiafoe lo había vencido en seis de sus siete duelos previos, pero el estadounidense se encuentra en un gran momento tras llegar a la final del Masters 1000 de Cincinnati.

En su feudo de Flushing Meadows, 14.000 espectadores empujaron a Tiafoe, extraordinario al retorno, se hizo con los dos primeros sets.

Medvedev, que cometió varias fatales doble faltas, tuvo una pelota para anotarse el tercero en el tiebreak y reengancharse al partido pero Tiafoe no lo dejó escapar.

Con dos espectaculares puntos y un error de Medvedev en la red, Tiafoe dio la alegría del día a los aficionados de Nueva York.

"Ha sido increíble jugar en esta pista, adoro esta energía", agradeció un radiante Tiafoe. "¡Qué partido! Daniil jugó muy bien, me ha ganado tantas veces. Estoy super emocionado con esto".

Exceptuando su tropiezo del año pasado en tercera ronda, Big Foe no ha fallado a la cita de cuartos de final desde 2021.