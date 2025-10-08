Tigres fuerzan un desempate en Grandes Ligas con un recital de Báez

Con una remontada encabezada por el puertorriqueño Javier Báez, los Tigres de Detroit derrotaron el miércoles 9x3 a los Marineros de Seattle y forzaron un quinto y definitivo partido en esta serie divisional de Grandes Ligas.

El triunfo de Detroit abrió una intensa jornada con otros tres partidos de playoffs en la que los Yankees de Nueva York buscaban también mantenerse con vida y los Dodgers de Los Ángeles la clasificación.

En el Comerica Park de Detroit, los Tigres colocaron el empate 2-2 en la serie en una tarde en la que estuvieron tres carreras por detrás en la quinta entrada.

El canadiense Josh Naylor se encargó de las dos primeras anotaciones para Seattle y el mexicano-cubano Randy Arozarena de la tercera tras un sencillo de Cal Raleigh, el rey de los jonrones en la temporada regular.

Con la espada contra la pared, los locales comenzaron a reaccionar en la parte baja del quinto inning, en la que neutralizaron la desventaja con tres carreras.

Báez contribuyó con un sencillo al jardín izquierdo que permitió que Jahmai Jones igualara la pizarra.

Los Tigres aceleraron aún más con otras cuatro anotaciones en la sexta entrada, dos de ellas mediante un jonrón de Báez.

En el séptimo inning, el venezolano Gleyber Torres se sumó al bombardeo con otro cuadrangular y en el octavo Báez remolcó su cuarta carrera de la tarde.

"Nosotros creemos", declaró Riley Greene, protagonista de otro jonrón en la sexta entrada. "Nunca estamos fuera del juego sin importar qué, y siempre creemos en nosotros mismos".

Por Seattle, el venezolano Eugenio Suárez aportó un hit en sus cuatro turnos al bate y el dominicano Julio Rodríguez se fue de vacío en el mismo número de apariciones.

La eliminatoria se definirá en el último duelo del viernes en la casa de los Marineros. El vencedor chocará en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Yankees o los Azulejos de Toronto.

El equipo canadiense, que domina la serie por 2-1, tenía este miércoles su segunda oportunidad de eliminar a los Yankees, vigentes subcampeones de la Serie Mundial.

En la Liga Nacional, los Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee dominan 2-0 a los Filis de Filadelfia y los Cachorros de Chicago y trataban este miércoles de completar las barridas.