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Timonel de Panamá en el Premundial U18

Timonel de Panamá en el Premundial U18
ML | Rodrigo Merón.
Redacción Metro Libre
29 de mayo de 2026

ML | Rodrigo Merón será el mánager de la Selección Nacional de Béisbol de Panamá U18 que jugará el Premundial de la categoría, programado para octubre en la República Dominicana, informó la FEDEBEIS.

En el cuerpo técnico fueron incluidos el coach de lanzadores Sebastián Arroyo, los asistentes Jony Lasso, Isaias Velasquez, Mauris Loupadiere y el trainner Willy Serrano. Fedebeis también hace el anuncio de un listado de 40 peloteros que serán evaluados un convocatoria, con miras al Campeonato Nacional U23.

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