Tirante es el primer cuartofinalista argentino en Cincinnati desde Del Potro

Después de tumbar a Novak Djokovic, el argentino Thiago Tirante sacudió de nuevo el Masters 1000 de Cincinnati al vencer al checo Jakub Mensik y avanzar a sus primeros cuartos de final de esta categoría.

Tirante, número 50 de la ATP, remontó un set en contra para imponerse a Mensik (16º) por 5-7, 6-4 y 6-4.

El tenista de La Plata, de 25 años, se convirtió en el segundo argentino en activo que ha alcanzado los cuartos de un Masters 1000, después de Francisco Cerúndolo.

En Cincinnati, ningún jugador albiceleste llegaba tan lejos desde Juan Manuel del Potro en 2018.

Tirante, que nunca jugó unos cuartos de final fuera de la superficie de arcilla, se medirá ahora ante el australiano Alex de Miñaur o el francés Arthur Fils.

Tras dar la gran sorpresa eliminando el sábado a Djokovic, Tirante se deshizo el miércoles de Mensik, líder en partidos ganados esta temporada en pista dura con 21.

Este miércoles, sin embargo, la promesa checa se topó con un Tirante que no perdió la fe cuando Mensik se apropió del primer set en 40 minutos y dominó el segundo hasta un quiebre providencial del argentino para avanzarse 5-4.

En ese punto el checo desfalleció hasta perder los siguientes seis juegos de forma consecutiva, dejando a Tirante con una ventaja decisiva de 4-0 en el tercer set.