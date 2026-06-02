Todo está listo para la celebración del Clásico Presidente de la República

Los carriles de los 11 equinos participantes en la magna prueba, quedaron fijados en el día de ayer

Con la celebración ayer de la rifa de los compartimientos del arrancador automático de los 11 ejemplares que verán acción este domingo 7 de junio en la edición 97 del Clásico Presidente de la República, quedó todo listo para la tradicional competencia hípica.

El evento protocolar se realizó en el Salón Presidencial del coso hípico, contando con la presencia de las autoridades hípicas, gremios involucrados en la carrera y la prensa especializada.

‘Takao’ arrancará del carril cinco

En la rifa de los compartimientos de las posiciones en la gatera, el norteamericano y favorito de la carrera ‘Takao’, saldrá del carril número cinco.

La prueba, de mayor jerarquía y tradición en la hípica panameña, se correrá en el séptimo orden de la cartilla, como el evento estelar, fijada para las 5:30 p.m..

En la agotadora confrontación verán acción dos equinos argentinos y siete norteamericanos, sobre una distancia de dos mil 100 metros, con una bolsa de 97 mil 500 dólares.

Conferencia de Prensa

En rueda de prensa se informó sobre el evento estelar y la cartilla, donde el secretario de carreras Armando Hill Piña dio a conocer que la citada cartelera constará de nueve competencias, con hora de inicio a las 1:30 p.m., destacando que por primera vez ha visto una presencia de más del 50 por ciento de participación de potros de tres años en el cotejo.

Por su parte Egbert Lewis, presidente de la Comisión Nacional de Carreras, expresó que en busca de una equidad y transparencia, las muestras de antidoping de sangre u orina, de los ocupantes de las seis primeras casillas, serán enviadas a un laboratorio en los Estados Unidos.

Así mismo se conoció que el Hipódromo Presidente Remón abrirá sus puertas al público en general desde las 12:00 m.d.

Compendio del Clásico

El Clásico Presidente de la República se instauró en el desparecido Hipódromo de Juan Feanco en el año 1923, ganado por el argentino La Victoirie, con silla del fusta E. Teran, en tanto que la última versión, en la pasada temporada, el norteamericano Senescal, con monta de Jimmy Carrión.