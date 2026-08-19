Todos contra el Inter de Chivu tras la revolución de los banquillos en Italia

Entre el final de la pasada temporada y el inicio este sábado del curso 2026-2027 de la Serie A, el panorama ha cambiado mucho al menos en los banquillos, donde casi la mitad de los equipos -nueve de veinte, incluidos varios grandes- han cambiado a su estratega.

No es el caso del Inter de Milán, quien sigue confiando en el rumano Cristian Chivu, que en su primera temporada en el puesto permitió a los nerazzurri reconquistar el Scudetto, pero varios aspirantes a destronarle sí han ido moviendo ficha.

- El juego de las sillas -

Para empezar, el Nápoles, campeón en 2025 y subcampeón de la última temporada, tiene nuevo entrenador.

Antonio Conte abandonó el club y todo parecía conducirle a un regreso a la selección italiana, pero finalmente esa operación se frustró y la Azzurra recuperó a otro ex, Roberto Mancini.

El nuevo ocupante del banquillo del estadio Diego Maradona es uno de los pesos pesados del país, Massimiliano Allegri, seis veces campeón de la liga italiana (una con el Milan, cinco con la Juventus) pero cuya última experiencia, la pasada campaña al frente del AC Milan, se saldó con un fracaso al no poder clasificar al equipo para la Liga de Campeones.

El encargado de levantar al AC Milan, donde continúa una temporada más el veterano mediocampista croata Luka Modric, es el portugués Ruben Amorim, ex de Sporting de Lisboa y Manchester United, que afronta su primera experiencia en el Calcio.

"Hay ambiciones que te acompañan durante toda su carrera y entrenar al AC Milan siempre fue una de las mías. Afronto el reto con orgullo y entusiasmo", dijo el técnico luso en el momento de su nombramiento.

- Gattuso pasa la página -

Un exjugador y exentrenador del AC Milan es precisamente una de las novedades de la temporada: Gennaro Gattuso vuelve al fútbol de clubes, ahora a los mandos de la Lazio, después del fiasco que supuso no lograr clasificar a Italia al Mundial 2026, cayendo en marzo en un repechaje en Bosnia-Herzegovina.

"Tengo muy buenas sensaciones. Sé que hay que ponerse el casco y trabajar duro. Mi objetivo es que los jugadores en el campo respeten la gloriosa historia de la Lazio", afirmó Gattuso.

Sin embargo, el inicio de su aventura no ha sido positivo, con una temprana eliminación en Copa frente a un rival de segunda división.

En la Lazio toma un timón que dejó vacante el veterano Maurizio Sarri, que a sus 67 años afronta una nueva aventura en Bérgamo para dirigir al Atalanta.

Los otros clubes que afrontan el nuevo curso con nuevo entrenador respecto al que tenían al término de la pasada temporada son el Bolonia (Domenico Tedesco), la Fiorentina (Fabio Grosso), el Monza (Ivan Juric), el Sassuolo (Alberto Aquilani) y el Torino (Ignazio Abate).

- Cesc, fiel al Como -

Entre los que siguen al frente de sus equipos se encuentra el español Cesc Fábregas, sensación de la pasada temporada al clasificar al modesto Como a la Liga de Campeones.

Cesc sonó para diversos grandes, pero como en la anterior pretemporada no escuchó los cantos de sirena y siguió apostando por el proyecto del Como, que tiene muy alto el listón y que tiene que aprender además a gestionar fuerzas entre la Serie A y la Champions.

Además de él y de Chivu, dos equipos candidatos a pelear por los puestos europeos continúan con sus entrenadores, la Roma con Gian Piero Gasperini y la Juventus con Luciano Spalletti.

Ese último fue mantenido en el puesto a pesar de que la Juve fue sexta en la última Serie A y se ve relegada a la Europa League, la segunda competición en importancia en el fútbol europeo.