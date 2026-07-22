Todos los corredores del Tour pasaron un control antidopaje en la jornada de descanso

Todos los corredores del Tour de Francia que siguen en carrera tuvieron que pasar un control antidopaje durante la jornada de descanso del lunes, indicó la International Testing Agency (ITA), encargada de las pruebas, en un comunicado difundido el martes por la noche.

En el comunicado, la ITA "confirma que se llevó a cabo una amplia campaña de controles sanguíneos en el marco del Pasaporte Biológico del deportista durante la jornada de descanso del Tour de Francia, el 20 de julio de 2026".

Según la ITA, esta serie de controles, llevada a cabo con el apoyo del personal de recogida de muestras de la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD), "completa los controles estándar previos en la competición efectuados a todos los corredores" en los días anteriores a la salida de Barcelona el 4 de julio, "así como cualquier control ya realizado durante la carrera".

La ITA recuerda que el pasaporte biológico del deportista, introducido en 2008 en el ciclismo, no busca detectar directamente una sustancia o un método prohibido, sino que controla, a lo largo del tiempo, ciertas variables biológicas con el fin de identificar cambios que puedan indicar efectos del dopaje.

Varios equipos del Tour de Francia, entre ellos Red Bull Bora, Decathlon CMA CGM y Groupama-FDJ, habían confirmado el martes la visita de los inspectores de la ITA la víspera.

A diferencia de los que sufrieron en plena noche del domingo Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, considerados "inhumanos" por numerosos corredores, los controles del lunes se realizaron a horas más tradicionales, aunque algunos ciclistas ya estaban en la cama.