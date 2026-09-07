Todos quieren la corona de un PSG que aspira a un triplete histórico

Treinta y cinco equipos iniciarán este martes el asalto a la corona europea del PSG, el campeón en las dos últimas ediciones y que buscará un tercer título consecutivo, algo que sólo el Real Madrid ha logrado en la época reciente de la competición.

No obstante, los verdaderos aspirantes al título se reducen a un puñado de clubes, los habituales en los últimos años.

El rey de la competición, el Real Madrid (15 títulos), comenzará su andadura el martes ante otro de los clásicos del fútbol europeo, el Inter de Milán, en lo que será el reencuentro de José Mourinho con el equipo al que llevó a conquistar el cetro europeo en 2010.

Aquella gesta llevó al portugués al banquillo del Real Madrid en una primera etapa de tres años en las que devolvió al club blanco al primer plano europeo, con tres semifinales consecutivas, pero sin poder dar el salto más allá.

- La vuelta de Mou -

Recuperado de nuevo este verano para poner fin a un año en blanco del club madrileño, la derrota el viernes en Sevilla ante el Betis (1-0) coloca a los merengues en una posición incómoda ante la necesidad de lograr resultados de cara a su afición, sobre todo tras los fichajes realizados (Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Diomandé y Espí).

El otro grande del fútbol español, el Barcelona, también se ha reforzado para aspirar a un título en una competición que le ha sido esquiva en los últimas años: apenas dos presencias en semifinales desde que ganó el torneo en 2015.

El fichaje más destacado ha sido el de Rodri para aumentar la base de la selección española que conquistó el Mundial en julio. Ocho jugadores azulgrana fueron campeones hace menos de dos meses.

Sin embargo, la incógnita es quien tomará el papel de goleador tras la marcha de Robert Lewandowski y Ferran Torres (40 goles entre ambos el curso pasado).

El club azulgrana ha reforzado su ataque con Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus, pero se quedó sin su gran objetivo, Julián Álvarez.

Y los 17 goles marcados en los cuatro primeros partidos ligueros hacen que no se hable de la falta de un 9, pero ¿qué pasará cuando llegue el tramo decisivo de la temporada?

- Con la base de España, pero sin Julián -

El club catalán tiene a priori un debut asequible, el miércoles en el Camp Nou ante el Feyenoord.

Otro gran aspirante, el Bayern Múnich, también comenzará en casa frente al Bodo/Glimt, el equipo noruego que fue la gran revelación la temporada pasada.

El campeón germano ha tenido un verano muy tranquilo en el mercato y su incorporación más destacada es la del marroquí Ismael Saibari para fortalecer un ataque ya poderoso con Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise.

A priori, estos tres equipos aparecen como los principales aspirantes a la corona de un PSG que ha renovado su fondo de armario (sobre todo en ataque con la llegada de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts por Gonçalo Ramos, Bradley Barcola y Lee Kang-in) para lograr un tercer título consecutivo, algo que sólo logró el Real Madrid en el siglo XXI (2016-2018).

El equipo dirigido por Luis Enrique, renovado hasta 2030, no ha empezado bien el curso, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, aunque el debut en casa frente al Slovan Bratislava no debería suponer un gran obstáculo.

Más incógnitas ofrecen los clubes ingleses. El Arsenal, vigente subcampeón continental, se ha reforzado en el sector defensivo, con Ezri Konsa y Bruno Guimaraes, pero ha perdido en ataque, al menos numéricamente, tras la marcha de Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli y Leandro Trossard, entre otros.

- Inicio del City post-Guardiola -

La renovación del Manchester City, tras una temporada en blanco, es mucho mayor, empezando por el banquillo (Pep Guardiola ha dejado paso a Enzo Maresca) y toda la línea medular (Enzo Fernández, Anderson Elliot y Bouaddi Ayyoub por Rodri, Bernardo Silva, Nico González y Tijjani Reijnders).

Los Gunners tienen un debut complicado en Nápoles el miércoles, mientras que los Citizens arrancarán un día antes en Oporto.

Liverpool y Manchester United también quieren recuperar el protagonismo europeo perdido en los últimos años, aunque el esfuerzo por competir en la Premier League puede acabar pasando factura a los clubes ingleses.

Los Reds recibirán al Atlético de Madrid el miércoles en uno de los duelos más interesantes de la primera jornada.

El fútbol italiano no pasa por su mejor momento y esta temporada sólo el Inter parece en condiciones de llegar lejos en la competición.