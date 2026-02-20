Tokito Oda o el "grito de victoria" del N.1 del tenis en silla de ruedas

Era un niño de 9 años que soñaba con ser futbolista cuando le diagnosticaron un cáncer óseo en la pierna izquierda. Una década después, el japonés Tokito Oda es el número uno del tenis en silla de ruedas.

Ganador del Golden Slam (los cuatro torneos de Grand Slam y la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024), Oda repasa su "viaje perfecto" durante una entrevista con la AFP, en el marco del Rio Open.

El viernes perdió la final contra el español Martín de la Puente (N.3) por 7/6 (7/4), 6/7 (2/7) y 10-7.

No siempre se puede ganar, pero este joven simpático y determinado colecciona tres títulos en Roland Garros, dos en Wimbledon, dos en el Abierto de Australia y uno en el US Open... y quiere más.

A continuación, extractos de la entrevista, editados para mejor comprensión.

Pregunta: ¿Qué representó completar el Golden Slam al ganar el año pasado el US Open?

Respuesta: "Nunca imaginé que iba a conseguir el Golden Slam con 19 años, ni este viaje perfecto. Fue increíble. Ahora estoy enfocado en ganar todos los torneos de Grand Slam en 2026".

P: Ya conquistó en enero el Abierto de Australia. ¿Cómo evalúa su actualidad?

R: "No tuve ni un juego fácil. Llegar a ser número uno del mundo es complicado, pero serlo durante 10 años o algo así lo es más. Quiero serlo por muchos años. Es mi gran motivación".

- "Estoy peleando mi mayor guerra" -

P: ¿Cómo manejar, tan joven, desafíos como los que ha tenido?

R: "Siempre siento que estoy peleando mi mayor guerra y siempre he seguido adelante. Tuve cáncer a los 9 años y fue un momento culminante. Me hizo más fuerte. No sabía nada del tenis, nada de deportes paralímpicos. No había tocado una raqueta. No fue fácil pasar al tenis, pero lo he disfrutado mucho.

Creo que a veces es parecido al fútbol. Conseguirle dar efecto a la pelota, saber cómo va a llegar a mi cancha.

La primera vez que vi el tenis en silla de ruedas, pensé: '¡demonios, esto es lo que quiero!'".

P: ¿Cómo vivió su primer trofeo de Grand Slam en Roland Garros en 2023?

R: "Estaba buscando ser el número uno. Era el dos (tras el británico Alfie Hewett, a quien derrotó en esa final). Mi nombre viene del Arco de Triunfo en París, mis padres me lo contaron, así que fue especial ser el número uno en una ciudad especial".

(Uno de los símbolos kanji -caracteres chinos usados en el japonés escrito- de Tokito es 凱. Este significa "grito de victoria" y es parte de la traducción del nombre del Arco de Triunfo de la capital francesa).

- "Haz lo que quieras, no tengas miedo" -

P: ¿Cómo encontrar motivación para ganar y volver a ganar?

R: "Sentí que mi vida se había jodido cuando me diagnosticaron cáncer. Sentí que no podía jugar fútbol, que no podía correr más, que no podía volver a la escuela. Cuando encontré este deporte, sentí que era el indicado. No retrocedas y simplemente mira hacia el futuro".

P: ¿Cómo es el apoyo en Japón?

R: "Es un gran lugar para el tenis en silla de ruedas. Hemos tenido en estos últimos años a Shingo Kunieda (ex número uno), una leyenda que hizo crecer este deporte. Todo el mundo lo ve en TV. Me hice profesional y cuando juego en Tokio vienen a verme hasta 10.000 personas (en la cancha). Acá, casi nadie. Hay una gran diferencia entre Japón y Europa o Estados Unidos. Estoy haciendo historia también en este 'otro mundo'".

P: ¿Qué le diría el Tokito Oda de hoy al Tokito Oda de 9 años?

R: "Solo haz lo que quieras hacer, sé libre, no tengas miedo, y cuando llegue el momento, haz ¡boom!".