Toque de atención: el Brasil de Ancelotti cae 3-2 en amistoso ante Japón

El pentacampeón mundial Brasil perdió por primera vez ante Japón, 3-2, en un amistoso disputado este martes en Tokio.

La Seleção del italiano Carlo Ancelotti llegó al descanso con ventaja de 2-0, pero los anfitriones remontaron con goles de Takumi Minamino en el minuto 52, Keito Nakamura en el 62 y Ayase Ueda en el 71.

Paulo Henrique, en el 26, y Gabriel Martinelli, en el 32, habían anotado por la Canarina, que venía de aplastar 5-0 el viernes a Corea del Sur en un amistoso en Seúl.

Casemiro, con la cinta de capitán en el brazo ante la ausencia de Marquinhos, espera que la derrota sea "un aprendizaje".

"En este alto nivel hay que mantener el mayor equilibrio (...). 45 minutos (malos) nos pueden costar el sueño que tenemos" en el Mundial de 2026, comentó el experimentado mediocampista a la señal oficial de TV.

Hasta el encuentro de este martes, Brasil había jugado 13 partidos contra Japón, con 11 victorias y dos empates.

- Efecto dominó -

Aunque Japón dio el primer gran aviso del cotejo con un centro de Minamino que Ueda no pudo alcanzar por centímetros, cuando tenía el arco a su merced, Brasil parecía encaminado a un triunfo.

Un bonito pase profundo de Bruno Guimarães tras una triangulación al borde del área encontró la proyección del lateral derecho Paulo Henrique, quien quebró el 0-0 en el marcador con su primer gol como internacional.

Y Martinelli, con asistencia de Lucas Paquetá, ampliaba diferencias de pierna zurda.

Ancelotti había presentado múltiples cambios con respecto al partido previo contra Corea del Sur, manteniendo solo tres piezas en el 11 inicial: Casemiro, Guimarães y Vinícus Júnior.

Y las cosas le salían bien.

Ello hasta un grave error del central Fabricio Bruno en la salida, que regaló el gol del descuento a Takumi Minamino tras el descanso.

Fue un efecto dominó: Keito Nakamura igualó solo 10 minutos después a centro de Junya Ito. Su remate fue desviado por Bruno antes de que la bola anidara en la red.

Y en un tiro de esquina servido por Ito, Ayase Ueda coronó la remontada de Japón.

Alineaciones:

Japón: Zion Suzuki - Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Junnosuke Suzuki - Ritsu Doan (Henry Heroki Mochizuki, 85), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Koki Ogawa, 85), Keito Nakamura (Yuki Soma, 74) - Takefusa Kubo (Junya Ito, 54), Takumi Minamino (Ao Tanaka, 74) - Ayase Ueda (Shuto Machino, 74). DT: Hajime Moriyasu.

Brasil: Hugo Souza - Paulo Henrique, Fabricio Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto (Caio Henrique, 75) - Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton, 57) - Lucas Paquetá (Richarlison, 75) - Luiz Henrique (Estêvão, 75), Vinícius Júnior (Matheus Cunha, 57), Gabriel Martinelli (Rodrygo, 57). DT: Carlo Ancelotti.