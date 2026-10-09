Torneo de Frontenis tendrá monarca nacional

Quedaron definidas las semifinales del Torneo de Frontenis que se disputa en la cancha de la Sociedad Española de Beneficencia.

Tras una intensa fase eliminatoria previa, las mejores cuatro duplas aseguraron boleto a la ronda que buscarán pase a la gran final.

Semifinal 1: Henry Pozo / José Rodríguez vs Carlos Ortega / Jorge Solís

Semifinal 2: Dayron Mateo / Luis Fernando Díaz vs Arnulfo Suárez / Gustavo Lagomarcino

En Panamá es un deporte pequeño pero muy activo, se juega en una cancha oficial de 30 x 20 metros. La Organización Panameña de Frontenis, está afiliada al reglamento de la Federación Internacional de Pelota Vasca.

En marzo bajo tutela panameña organizó un evento internacional denominado Panama Open 8 con delegaciones de USA, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá.