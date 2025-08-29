Townsend sorprende a Andreeva y sigue siendo protagonista del US Open

Tras su polémico incidente con Jelena Ostapenko, la estadounidense Taylor Townsend dio la noche del viernes una de las sorpresas del Abierto de Estados Unidos al batir a la rusa Mirra Andreeva, la quinta sembrada.

Townsend, número 139 de la WTA, superó por 7-5 y 6-2 a la joven Andreeva en un partido en el que recibió el apasionado apoyo de la pista central de Nueva York.

La estadounidense nunca ha logrado replicar en torneos individuales su éxito en la categoría de dobles, en la que es número uno mundial, pero el viernes desplegó un tenis agresivo y altamente efectivo que apabulló a Andreeva, de 18 años.

La pupila de Conchita Martínez fue una de las sensaciones de la primera parte de la temporada, conquistando los trofeos de los WTA 1000 de Dubái e Indian Wells, pero en los Grand Slams no logró superar los cuartos de final.

"¡Dios, qué bien se siente!", exclamó Townsend tras su triunfo frente a un público entregado.

El éxito de la jugadora afroamericana llega dos días después de que protagonizara una acalorada discusión sobre la pista tras su victoria ante Jelena Ostapenko.

Según Townsend, la letona le reprochó no tener "clase ni educación" por no pedirle disculpas por un punto ganado con una pelota que tocó previamente en la red.

La reacción de Ostapenko recibió críticas de algunas jugadoras e incluso señalamientos de racismo en redes sociales.

"Nunca he sido racista en mi vida", se defendió a través de Instagram la letona, campeona de Roland Garros en 2017.

Townsend, que enfrentará en octavos a la checa Barbora Krejcikova, fue preguntada por la polémica tras el partido.

"Esto es más grande que yo, es sobre el mensaje, es sobre la representación, es sobre ser valiente y poder mostrarse a uno misma, y lo hice hoy", afirmó.