Tras Djokovic, argentino Navone tumba a Berrettini en el US Open

Después de su histórico triunfo ante Novak Djokovic, el argentino Mariano Navone alargó el miércoles un US Open de ensueño eliminando al italiano Matteo Berrettini, antiguo finalista de Wimbledon.

Navone jugará por primera vez la tercera ronda del Grand Slam de Nueva York frente a otro argentino, Tomás Etcheverry, que también avanzó este miércoles.

Número 49 de la ATP, Navone se impuso a Berrettini (43º) por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4) en un duelo nocturno en una de las pistas exteriores de Flushing Meadows.

El aguerrido tenista argentino resistió el descomunal servicio de Berrettini, que sumó 15 aces, y puso al gigante transalpino a correr hasta hacerle cometer 77 errores no forzados.

El duelo se prolongó durante tres horas y 29 minutos de juego, en las que cada jugador recibió el apoyo entusiasta de un gran número de compatriotas.

Para emboscar a Berrettini, Navone aplicó la receta de su victoria de agosto en el Masters 1000 de Montreal.

El físico del subcampeón de Wimbledon en 2021 y semifinalista del US Open en 2019 no resistió el empuje de Navone y tiró la toalla en el tiebreak del cuarto set, en el que el argentino se adelantó 6-1.

Tres días atrás, Navone había provocado el primer terremoto del torneo al eliminar a Djokovic, en la primera derrota del gigante serbio en un debut del US Open.

Navone protagonizará ahora un cruce de tercera ronda completamente argentino frente a Etcheverry.

El platense, número 32 de la ATP, superó a Jacob Fearnley (101º) por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3 sin dejar que le perturbara una interrupción de dos horas por la lluvia.

Es la sexta ocasión que Etcheverry disputará una tercera ronda de Grand Slam, la última de ellas en el Abierto de Australia a principios de este año.

En Nueva York cayó en esa fase en 2024 mientras su techo de un Grand Slam son los cuartos de final que alcanzó en Roland Garros en 2023.