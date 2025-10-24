Tras el concurso general, la rusa Angelina Melnikova gana oro mundial en salto

La gimnasta rusa Angelina Melnikova, que compite bajo bandera neutral, se proclamó campeona del mundo de la prueba de salto, el viernes en Yakarta, el día después de su oro en el concurso general.

Melnikova logró una puntuación de 14,466 puntos tras sus dos pasos. La medalla de plata fue para la canadiense Lia-Monica Fontaine (14,033 puntos) y el bronce para la estadounidense Joscelyn Roberson (13,983 puntos).

La rusa logra así su segundo título esta semana tras el oro en el concurso general. En Yakarta también logró la medalla de plata en barras asimétricas.

Melnikova hace así un regreso triunfal a la escena mundial. Fue campeona mundial del concurso general en 2021, unos meses después de haberse colgado el oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Después desapareció de las grandes competiciones internacionales por la suspensión a Rusia tras la invasión de Ucrania.

Ahora autorizados a participar bajo bandera neutral, los rusos deben cumplir ciertas condiciones para competir, especialmente no tener vínculos con el poder ruso y no haber apoyado activamente la guerra en Ucrania.

Pero la neutralidad de Melnikova es puesta en duda por Ucrania, que sospecha que es cercana al poder ruso.