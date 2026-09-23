Tras el Rally Dakar, Al Attiyah gana un título asiático... ¡en tiro!

Tras haberse adjudicado a comienzos de año el Rally Dakar, el catarí Nasser Al Attiyah consiguió este miércoles la medalla de oro por equipos en tiro deportivo en los Juegos Asiáticos, en Nagoya.

El piloto de 55 años forma parte del equipo catarí de skeet, que se impuso por delante de Kuwait e India.

Después de su sexto Dakar, Al Attiyah conquistó en Japón su tercer título continental en tiro, tras dos anteriores medallas de oro en 2002 y 2010 en la prueba por equipos.

Es su sexta medalla en total en los Juegos Asiáticos. El catarí también conquistó la medalla de bronce en la prueba individual de skeet en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.